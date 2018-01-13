70 öğretmene gözaltı kararı

İZMİR:
Polis, FETÖ'nün yurt dışında bulunan aralarında okul ile vakıfların da olduğu 20 ayrı kuruluşun Bank Asya
'dan çektiği kredileri incelemeye aldı. Kredi ödemelerinin 50 milyon liralık kısmının himmet olarak toplanan paralarla karşılandığı, banka dekontlarında örgüt üyeleri tarafından yatırılan paralar ile ilgili açıklama kısmına bile himmet yazıldığı ortaya çıktı. Haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 6'sı yakalandı.
ANKARA:
Ankara merkezli 16 ilde, FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan okullarda çalışan 70 öğretmenin yakalanması için operasyon başlatıldı.
ESKİŞEHİR:
Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, biri astsubay 2 zanlı yakalandı.
BURSA:
Aralarında esnaf, öğretmen, zabıt kâtibi de bulunan 11 kişi gözaltına alındı.
TOKAT:
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 4 ilde 5 asker gözaltına alındı.
KARLOV SUİKASTINA BİR TUTUKLAMA
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı H.K. tutuklandı. Cinayetle ilgili daha önce 3'ü polis 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ESKİ BOLU VALİSİ ÖZÇİMEN'E 8 YIL HAPİS
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen'in davası sonuçlandı. Dünkü duruşmada kararını açıklayan Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi
, Özçimen'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.