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ülkelerinden 'a tepki

54 ülkesinin Birleşmiş Milletler () nezdindeki büyükelçileri, bazı ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle Başkanı Donald 'ın özür dilemesini istedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 19:22
Afrika ülkelerinden Trump'a tepki

'deki grubunun üyesi 54 ülkenin büyükelçileri, Başkanı 'ın Afrikalı göçmenlere yönelik sözleri üzerine New York'ta acil toplantı düzenledi. Toplantının ardından Trump'ı kınayan ortak bir bildiri yayımlandı.

Donald Trump'tan göçmenlerle ilgili ırkçı sözler

Bildiride, Trump'ın 'daki bir toplantıda, bazı ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere ilişkin "İğrenç ülkelerden geliyorlar." şeklindeki talihsiz sözlerinin "skandal ve ırkçı" olduğu ve güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi.

Trump'tan sözlerini geri alması ve özür dilemesi talep edilen bildiride, ABD Başkanı Trump'ı kınayan tüm Amerikalılara teşekkür edildi.

ABD BÜYÜKELÇİLERİ DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARINA ÇAĞRILDI

Afrika ülkeleri Senegal ve Botswana başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde ABD büyükelçileri, Trump'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle dışişleri bakanlıklarına çağrıldı.

Bir ülke daha ABD'ye resti çekti

Haiti hükümeti ise "ABD Başkanı'nın ırkçı bakışını yansıtan 'iğrenç ve kötü' sözlerinin her açıdan kabul edilemez" olduğuna ilişkin açıklama yapmıştı.

Trump, perşembe günü Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere ilişkin "İğrenç ülkelerden geliyorlar." sözlerini kullanmıştı.

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Afrika ülkelerinden Trump'a tepki
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