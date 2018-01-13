Anayasa Mahkemesi ideolojik davranıyor

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

AYM bu kararı alır almaz gözler mahkemeye döndü. Kimileri sanki AYM bir temyiz mahkemesiymiş, davanın görüldüğü esas mahkemeye talimat verebilirmiş gibi mahkemenin Altan ve Alpay'ı derhal salıvermesi gerektiğini iddia ettiler. Hatta Hasan Cemal "Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ı almaya gidiyoruz Silivri'ye, darısı hapisteki tüm dostların, gazetecilerin başına..." diye bir tweet attı.





Oysa AYM kararları yönlendirici kararlardır, ilgili mahkemeye talimat niteliği taşımaz. Esas olan, yerinde yargılama ilkesidir. İlgili mahkeme de bunu esas almış ve söz konusu iki şahsın da tutukluluk hallerinin devamına karar vermiştir.





Hepsi bir yana. Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal hesabından kalkıştığı bu sosyal medya aktivizmi de neyin nesi? Bu bile tek başına AYM'nin nasıl siyasallaştığını gösteriyor. Öyle anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi üyeleri kendilerini o göreve layık görenlerin siyasal tasavvurlarını her şeyin üzerinde görüyorlar.

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