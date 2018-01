Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir güç Türkiye'yi bölemez

- Şu anda karşımda bölücü teröre şamar olup inen bir Bingöl görüyorum.- Vefanın şehri Bingöl'ü ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Gençler aşık ne güzel söylemiş. Bingöl 4 dağ içinde yanım yağ içinde kim Bingöl'ü sorarsa bir yarim var içinde. Bizde bugün 2 buçuk senelik hasretin ardından Bingöllü kardeşlerimizi görmeye geldik.

Bu ülkenin içinde olanlar değil dışarı da olanlarda kıskanıyor. Şuan karşımda kabına sığmayan Bingöl görüyorum. Terör örgütüne şamarı vuran Bingöl görüyorum.



BİNGÖLLÜLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ülkemizde siyasete dışarıdan karışan zemin hazırlayanlar Cumhurbaşkanlığı Hükümetiyle tarihe karışacaktır. Hain FETÖ'cülere meydanı dar eden Bingöllülere teşekkür ediyorum.

Hiçbir güç Türkiye'yi bölemez. Bu milleti parçalayamaz. Siz bizim yanımızda böyle kararlı durursanız terör örgütleri başarılı olamaz. Onların arkalarındaki güçlere rağmen vatan toprağının tek bir parçasını bizden koparamıyorlar.

Bu millet ölüm kusan uçaklara rağmen bağımsızlığından zerre kadar ödün vermemiştir.



TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Son Kudüs meselesinde barış ve istikrarı sağlamak için gerekirse tüm dünyayı ayağa kaldırırız dedik tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Türkiye milli güvenliğini ilgilendiren tüm konularda hem saha da hem masada olmaya devam edecektir. Tüm şer şebekelerinin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Toprağa düşen her bir şehidimizin yaralanan her bir gazimizin acılarını bu katil sürülerinin yanında asla bırakmayacağız.



DOĞALGAZ HER YERDE OLACAK



Söz verdiğimiz gibi Bingöl'ü doğalgaz ile buluşturduk. Bazı vatandaşlarımız kullanmaya başladı. Şehrin tamamını gelecek yıl doğalgaz ile tanıştıralım da benim Bingöllü hanım kardeşlerim rahatlasınlar.



Deprem olduğunda hemen atlayıp geldim. Bingöllü kardeşlerimi yalnız bırakamazdım. Biz dertliyiz dertli bu millete aşığız.

BİNGÖL'E KARŞILIKLI UÇUŞLAR BAŞLIYOR



İstanbul Anadolu yakasından Bingöl'e karşılıklı uçuşlar başlıyor.