Yeniden yargılama istiyoruz

FETÖ'cü savcı ve hâkimlerin 28 Şubat sürecinde aldığı kararlar bugün bile aileleri ayırmaya devam ediyor. İBDA-C üyesi olduğu ve 2001'de yılbaşı gecesi İstanbul Meryem Ana Rum Kilisesi ile Taksim'deki bazı eğlence mekânlarını bombalamayı planladığı gerekçesiyle 8 yıl tutuklu yargılanıp sonra da müebbet alan İlhan Doğan'ın (40) mahkeme savcısı firari Celal Kara, mahkeme başkanı şu an tutuklu olan Metin Özçelik, mahkeme üyeleri ise meslekten ihraç edilen Mehmet Ekinci ve açığa alınan Birol Bilen'di. Mahkemenin oğullarını, 28 Şubat'ta başörtüsü gösterilerine katıldığı için hedefe oturttuğunu, düzmece suçlarla da müebbete mahkûm ettiğini savunan Nimet (58) ve Hasan (68) Doğan çiftinin tek arzusu, oğullarının yeniden yargılanması... İşte Doğan çiftinin anlattıkları: "Çocuğumuz masum. Yeniden yargılanma yapılırsa bu ortaya çıkacak. Tarafsız bir yargı istiyoruz. Onu suçlular yargıladı. Oğlumuz 22 yaşında hapse girdi. Giderken 6 aylık bir çocuğu vardı şimdi 18 yaşında. 15 Temmuz darbesine direnenler gibi bizim çocuklarımız da 28 Şubat'a direndi. Bu yüzden de başına bunlar geldi. Benim oğlumun mahkemesindeki savcı Almanya'ya firar etti. Bu kararın bir geçerliliği olmamalı. 4 hâkim değişti. Değişen hâkimler tutuklu. Gecikmiş olsa da adalet gelsin istiyoruz. FETÖ'nün aldığı kararın yeniden incelenmesini istiyoruz."

BEBEĞİ 18 YAŞINA GELDİ

20 yaşında 6 aylık çocuğuyla bir başına kalan Ayşe Doğan ise hislerini şöyle anlattı: "Benim eşim evden işe, işten eve giden bir adamdı. 18 senedir oğlumu manevi olarak yalnız büyüttüm. Kimi kime şikâyet edecektik o dönem. Eşimin mahkemesinde 8 yıl karar vermediler. Sonra da müebbet kararı çıktı. Kararı alanlar şimdi ya hapiste ya da firari."

DAVAYA FETÖ'NÜN YARGI AYAĞI BAKTI

İlhan Doğan'ın avukatı Hamza Uçan: "Doğan'ın davasının görüldüğü mahkemenin başkanı Metin Özçelik, Tahşiye kumpasından tutuklu FETÖ'cüleri usulsüz tahliye edeceği sırada ihraç edildi ve şu an tutuklu. Mahkeme üyelerinden Mehmet Ekinci şike soruşturmasında aktif rol aldı ve meslekten ihraç edildi. Diğer üye Birol Bilen ise 15 Temmuz sonrası önce açığa alındı sonra tutuklandı. Savcı Celal Kara da 17-25 Aralık'ın savcısıydı ve şu anda firarda."

28 Şubat mağdurunun ailesi: 28 Şubat sürecinde 20 yaşında iken 6 aylık çocuğuyla bir başına kalan Ayşe Doğan, 18 yıldır oğlunu yalnız başına büyüttü. Doğan, "Eşimin mahkemesinde 8 yıl karar vermediler. Sonra da müebbet kararı çıktı. Kararı alanlar şimdi ya hapiste ya da firari" diye isyan etti.