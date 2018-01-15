Canan Kaftancıoğlu'nun skandal tweetleri

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi. Oylama sonucunun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Canan Kaftancıoğlu, kısa bir konuşma yaptı, kendisini seçenlere teşekkür etti.

Canan Kaftancıoğlu'nun, başkan seçilmesinin ardından verdiği demeçler, attığı tweet'ler de yeniden hatırlandı.

Canan Kaftancıoğlu, olaylı CHP kongresinin ardından başkan seçildi!





HDP - CHP İTTİFAKINI ELEŞTİRENLERE GERZEK DEDİ

PKK terörü asker, polis ve sivil vatandaşları katlederken Kaftancıoğlu, BDP (HDP) ile CHP'nin adı konulmamış ittifakını eleştirenlere 'gerzekler' diyordu.

15 TEMMUZ'DA DARBEYİ DURDURAN HALKA HAKARET

Kaftancıoğlu 15 Temmuz'da ise, darbecilerin katlettiği sivillere üzülmek yerine, çıplak elleriyle tankları dize getiren vatandaşlara 'Kafa kesen IŞİD'ci terörist' muamelesi yapıyordu.

Kaftancıoğlu ayrıca, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin, ABD'nin piyade askeri olarak Kobani'de giriştiği çatışmaların da en büyük destekçilerindendi.