Karanlık Fidel’in FETÖ’cü avukat arkadaşları

?ByLock kullanıcısı kripto FETÖ imamlarıyla aynı PNR numarasından alınmış biletlerle umre seyahati gerçekleştirdiği belirlenen karanlık avukat Fidel Okan'ın 'yol arkadaşları'nın KHK ile kapatılan FETÖ'cü derneklerin yöneticileri olduğu ortaya çıktı. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı yeni belgelere göre Fidel Okan'ın birlikte seyahat ettiğini kendi ağzından doğruladığı üç avukat bu derneklerin yöneticisi. Bu avukatlar Hasan Hüseyin Tanrıverdi, İsa Kocabay ve Fatih Yıldız. Yıldız, 15 Temmuz sonrası kapatılan Hukuk ve Hayat Derneği'nin yönetim kurulunun asil ve denetim kurulunun yedek üyesi. ByLock kullanıcısı Hasan Tanrıverdi yine 15 Temmuz sonrası kapatılan Karar Mühendislik Derneği'nin saymanı ve yönetim kurulu asil üyesi. Okan'ın kendi listesinde yer alan bir diğer isim olan İsa Kocabay ise 15 Temmuz sonrası KHK ile kapatılan Sincan Etimesgut Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu üyesi. Bu derneklerden en önemlisi 73 üyesi olan Hukuk ve Hayat Derneği. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bu dernekteki 73 üyeden 48 tanesi Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili en az bir, bazıları da iki dosyadan gıyabında ya da tutuklu olarak yargılanıyor. Derneğin 29 üyesi kırmızı listede ByLock kullanıcısı. Yine derneğin 17 üyesi Bank Asya hesabında 17-25 Aralık sonrasında para artırımından ötürü işlem görmüş. Ayrıca bu derneğe üye 11 hâkim, savcı ve hâkim adayı da ihraç edilmiş. Bu derneğin başkanı Mehmet Kasap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten yargılanan tutuklu Umut Kılıç'ı da Sincan Cezaevi'nde ziyaret etmişti. Hukuk ve Hayat Derneği, istihbarat birimlerinin tespitlerine göre 17-25 Aralık sürecinden sonra Nurullah Albayrak gibi FETÖ lideri Gülen'in önemli avukatlarının öncülüğünde Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı açılan soruşturma ve davalara karşı 'hukuk savaşı' yürütmek üzere strateji geliştiren bir dernekti. Derneğin yönetim kurulu asil üyesi olan Albayrak, bir dönem derneğin başkanlığını yaptı. Derneğin bir diğer üyesi, cezaevinde olan FETÖ'cü polis şefi Ramazan Akyürek'in avukatı Adnan Şeker. SABAH'ın ulaştığı belgeye göre bu derneğin üyelerinden bir diğeri de MİT TIR'ları kumpasını kuran ve şimdi cezaevinde olan FETÖ'cü general Hamza Celepoğlu'nun avukatlığını yapan ve Cumhuriyet gazetesinin firari eski yayın yönetmeni Can Dündar'a ev satan Sönmez Ahi.

TUR REHBERİ TUTUKLU

Bu arada Fidel Okan'ın katıldığı 1-8 Mayıs 2015 tarihli umre seyahatinde tur rehberliği yapan Mustafa Arslan'ın 'terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma' ile 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından tutuklu yargılandığı ortaya çıktı. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Arslan'ın FETÖ imamı olduğu tespit edilince hakkında Konya ve Muğla'da iki ayrı soruşturma açıldı. Fidel Okan'la birlikte Hece Seyahat'in umre seyahati listesinde adı yer alan Tahsin Aydoğan hakkında yine FETÖ soruşturması bulunuyor.