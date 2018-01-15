Mehmet Altan'ın tahliyesine ret

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrasında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de Mehmet Altan'ın tahliye talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı sonrasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü'nden tutuklu Mehmet Altan'ın tahliye talebini reddetmişti.

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27. AĞIR CEZA DA REDDETTİ

Altan'ın avukatlarının üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu da sonuçlandı. Mahkeme Altan'ın itirazını reddetti.

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında tahliye kararı vermiş, fakat İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri kararı reddetmişti.

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Şahin Alpay ile ilgili kararında, "…bireysel başvurulardaki hak ihlali kararlarının gerekçeli olarak yayınlanması veya tebliğinden itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracağı, mahkememize ise tutuklu sanık Şahin Alpay'a ilişkin gerekçeli kararın tebliğ edilmediği anlaşılmış olmakla ve ayrıca tutuklu sanık Şahin Alpay'ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir mahiyetinde bir karar verilmediği de anlaşılmakla, sanık vekilinin tahliyeye ilişkin taleplerinin de bu aşamada reddi ile sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık hakkında istenen cezanın üst sınırı, delillerin toplanmamış olması göz önüne alındığında, tutuklu sanık Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

FETÖ'cü Zaman Gazetesi'nin başyazarı Şahin Alpay iktidarı böyle tehdit etmişti