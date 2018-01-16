Devlet Bahçeli'den Sözcü Gazetesine sert tepki!

Devlet Bahçeli'nin açıkmalarından öne çıkan açıklamalar şöyle;



"TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINDAN BESLENEN ZORBA GÜÇLER"



İşbirlikçilerin emelleri artık gün gibi ortadadır. FETÖ, PKK ,PYD DEAŞ hıyanet ve husumet ortaklarıdır. Bu ortaklığın kuruluş senedini hazırlayan Türkiye düşmanlığından beslenen zorba güçlerdir..

"GİRMEDİK, YUVARLANMADIK BIRAKMAYAN HAİNLER"



FETÖ sonuç almış olsaydı elimizde ne bir vatan ne bir devlet ne de istiklal kalacaktı. Girmedik, yuvarlanmadık bırakmayan hainlerin Türkiye'yi ele geçirmekle görevlendirilmişlerdi. FETÖ elebaşı ABD tarafından korunmakta ve kollanmaktadır. FETÖ'yü ABD'den ayrı düşünmek geldiğimiz bu aşamada makul bir izah tarzı olmayacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu





"UNUTULMASIN Kİ, TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR!"



"Mor beyin" karmaşası tartışmaları alevlendirdi. Örgüt asıl suçluları perdelemek için oyun kurmaktadır. Adalet devlet için ne kadar önemliyse insan şerefini yaşatmak içinde önemlidir. Mağdurların mahkûmiyet yaşaması devlete güveni zedeleyecektir. Unutulmasın ki, Türkiye bir hukuk devletidir. Ne yapılacaksa bunun hukuk çerçevesine gerçekleştirmek durumdayız.



"FETÖ'NÜN ÜZENİNDEN SİLİNDİR GİBİ GEÇİLMELİDİR"



Beka mücadelesinde adalet kurumlarımızın tartışmamalara kan kaybetmesi yanlıştır. FETÖ davaları süratle karar bağlanmalıdır. FETÖ düşmandır haindir. Üzerinden silindir gibi geçilmeli ve nihai olarak yok edilmelidir. Bunu arkası, ortası, aması, anacağı yoktur. Dinimiz adaleti emretmektedir. Allah adaletsizlikten kaçınmayı buyurmaktadır. FETÖ'nün mağdurlar üzeninden kurduğu oyun tutulmayacaktır.



ABD'NİN "YPG ORDUSU" PLANINA SERT TEPKİ



ABD, Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ile ortaklık kurmaktadır. ABD terör örgütleriyle nasıl yan yana gelebilmektedir. ABD'nin YPG aşkı, kara sevdaya dönüşmüştür. Türkiye'yi kastetmek için kuyruğa girenlerin ümit aşısı olmuştur.

"TERÖRİSTLERİN ÜREME ALANLARI YERLE BİR EDİLMELİDİR"



ABD'nin terörle eşitlenmesi, terörizmle koyun koyuna girmesi züldür, zulümdür, zorbalıktır. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'den sınır muhafız birlikleri adında ordu kurulursa, bundan sonra dünyanın huzur ve istikrarından, ülkelerarası kalıcı ilişki ve işbirliğinden kimler, nasıl bahsedebileceklerdir? ABD'nin vahşi batı saplantısından, beli silahlı kovboylardan müteşekkil çete mantığından kurtulamaması tek kelimeyle ayıptır, ahlaksızlıktır. Teröristlerin üreme alanları yerle bir edilmelidir.



Afrin'e bir şafak vakti girip, terör koridorunun Akdeniz ile bağlantı yollarını kesmek, teröristlere, Türk milletinin demir yumruğunu ve hakikat dolu müdahalesini göstermek helali hakkımızdır. Afrin temizlenmeli, Münbiç ve diğer fitne kaynakları, adi terör kampları, terörist üreme alanları yerle bir edilmelidir.

"BUNLARIN SİCİLLERİ LEKELİ VE KARANLIKTIR"



Bazı başlıklar... "Kürtler, AK Partisi'ne küser mi?", "2019'un anahtarı da Kürt seçmen". Milli ittifakı yıpratmak için kalemlerini silah gibi kullanmaya başlamışlardır. Bunların sicilleri lekeli ve karanlıktır. MHP'yi kim Kürt düşmanı gösteriyorsa alçaktır, haindir, sütünde haram vardır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizdir. Kardeşimiz, kader ortağımızdır. Kalleşlere ise buradan ekmek çıkmayacaktır. Ayrıca MHP ile yatıp kalkmayı özenle izliyorum. CHP sözcülerini de gülerek takip ediyorum. Anahtarı teslim etmişsiniz, saraydan kadro almışsınız, eriyormuşsunuz. Daha neler neler. İttifak diyorum, PKK kıvranıyor, Sözcü gazetesinin soytarıları kuduruyor. Aşıları İnşallah 2019'da sandıkta yapılacaktır. Verimsiz topraktan farksızlar. Sonuna gelmiş bir kitabın mefta olmuş karakterini andırıyorlar, yazık ediyorlar. Onlar yarım da olsa insan olduklarını herhalde bilmiyorlar. Kime kulluk ettikleri belli değil. FETÖ ve PKK'nın avucuna düşmüş, CHP, İP, HDP'ye sesleniyorum. Ucuz bedende pahalı kumaş durmaz. Stajını Kandil'de yapıp kariyerini FETÖ ile sürdürmeye çalışanları 3 Kasım 2019'da Türk milleti silkeleyecektir. PKK'nın CHP'ye umut bağlaması pahalıya mal olacaktır. Az bekleyin çünkü sonunuz yakındır. Milli ittifak Türk milletinin karar ve iradesidir. Meşale yanmış gelcek hamdolsun aydınlanmıştır. CHP'li sözcüler hepinize geçmiş olsun, uğurlar olsun..