FETÖ'nün gaybubet evinde yakalananlar tutuklandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan kadınların gizlendikleri ve faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan üniversite mezunu N.S, B.G. ve H.B. ile ev hanımı H.M'nin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan N.S, B.G. ve H.B. tutuklandı, H.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yenice Mahallesi'nde "gaybubet evi" olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan üniversite mezunu N.S, B.G. ve H.B. ile ev hanımı H.M. gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, üniversiteden mezun olduktan sonra başka illerde yaşayan ailelerinin yanına gitmedikleri, Kırşehir'de örgüte ait "gaybubet evi"nde kalmaya devam ettikleri belirlenmişti. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlıların, ifadelerinde, evde kendilerinden başka kimse olmadığını söylemelerine rağmen 2 farklı odada erkek eşyaları ve malzemeleri bulunmuştu.