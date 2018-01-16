Kılıçdaroğlu’ndan büyük skandal! 15 Temmuz destanını yazan halka 'militan' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen halk için "militanlar" ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada olay olurken CHP liderine tepki yağdı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti grubunda yaptığı konuşmada söyledikleri;

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz kahramanlarına 'militan' dedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine konuşulacak açıklamalar geldi. 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkan halk için "militan" dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Darbe girişiminden 5 gün sonra ilan edilen OHAL'i darbe girişimi olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında iktidarın 1 milyonu aşkın insanı mağdur ettiğini iddia ederek büyük bir skandala imza attı

"MİLİTANLARA DEVREDİYOR":

"Yeni bir şey daha yaşadık. Diğer darbelerden farklı olarak. Neden darbe diyoruz. Darbe dönemlerini bir özelliği daha var. Sivillere de dokunulmazlık getirdiler. Şiddet kullanan sivillere cezai, hukuki, idari ve mali sorumsuzluk getirdiler. Yani devlet gücünü sivillere yani devlet dışı militanlara devrediyor. Hiçbir darbe döneminde olmamıştı. İlk kez bu darbe döneminde yaşanıyor."

Kocabıyık: "Alçaklığın namussuzluğun dibidir bu!"

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: BİRİNCİ SINIF BİR SAHTEKAR

A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine değinerek; Bu sözlerin çok ahlaksızca ve adice ve çok alçakca bir ifade olduğunu belirterek, buna söylenecek lügatta bir kelime yok dedi. Türk Siyasi tarihine gelmiş bir baş belası ve beşinci sınıf bir politikacı ve birinci sınıf bir yalancı ve birinci sınıf bir sahtekar. Kılıçdaroğlu'nun Vatan, Milliyet, soy-sop, gibi bir derdi yok ifadelerini kaydetti.