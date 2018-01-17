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İl Başkanı yalanladı ama Emniyet gerçeği tespit etti

İl Başkanı ’nun birkaç gündür tartışılan skandal tweetlerinin paylaşıldığı hesap kendisine ait çıktı. İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde emniyetin yaptığı araştırmada @ccanannnn rumuzlu Twitter kullanıcısının Canan Kaftancıoğlu olduğu belirlendi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 11:49
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yalanladı ama Emniyet gerçeği tespit etti

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Başkanı 'nun skandal tweetleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

KAFTANCIOĞLU'NA AİT

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, @ccanannnn rumuzlu Twitter kullanıcısının gerçek kimliğini araştırdı. Yapılan çalışma sonucunda söz konusu hesabın 1972 Ordu doğumlu Canan Kaftancıoğlu adlı kişiye ait olduğu tespit edildi.

SİLİNMİŞ YA DA GİZLENMİŞ

Araştırmada Kaftancıoğlu'nun hesabında 1 Mayıs 2013 günlü yerden taş alırken yüzü bez ile kapalı fotoğrafının olup olmadığına da bakıldı. Araştırmada, birkaç gündür sosyal medyada dolaşan söz konusu paylaşımın silinmiş veya gizlenmiş olabileceği belirlendi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yalanladı ama Emniyet gerçeği tespit etti
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