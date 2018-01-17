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’deki kalemşorları ifade verdi

yazarları , , ve skandal köşe yazıları için haklarında açılan soruşturma kapsamında savcının sorularını yanıtladı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018
Sözcü’deki FETÖ kalemşorları ifade verdi
nin suça karıştığı iddia edilen bazı çalışanlarına ilişkin Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gazete yazarlarına bir soruşturma daha olduğu öğrenilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yazarlar , , ve haklarındaki iddialar çerçevesinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek soruşturma savcısına ifade verdi. Haklarında 'ye yardım ettikleri iddiasıyla soruşturma açılan 4 yazar 17-25 Aralık kumpası sürecinde ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi-sonrasında skandal yazılara imza atmıştı. Soruşturma dosyasına delil olarak konulan köşe yazılarında Uğur Dündar ve FETÖ gazetesi Özgür Düşünce'de yazan Nazlı Ilıcak ABD'deki skandal Sarraf soruşturma aşamasındayken FETÖ amaçlarına hizmet eder yazılar kaleme almış soruşturmaya ilişkin bazı yazıları anlaşmışcasına aynı gün kaleme almış, kumpas soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı ve bakanlara suçlamalar yöneltmişti.
Emin Çölaşan, 'deki 29 Ekim 2015 tarihli 'Şimdi Cemaati Savunma Zamanı' başlıklı skandal yazısıyla işin boyutunu örgüt avukatlığına kadar taşırken Sözcü yazarı Necati Doğru ise kanlı darbe girişiminden sadece 2 gün sonra yayımlanan 'Naylon darbe' yazısında "Yoksa bu "tezgahlanmış bir darbe" miydi? Danışıklı dövüşten bir kalkışma mıydı?" diyerek vatan savunması için kan döken binlerce insana saygısızlık yaptı.

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Sözcü’deki FETÖ kalemşorları ifade verdi
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