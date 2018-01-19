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Darbeye destek vermeyen askerleri öldürmeye çalışmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay'a giderek darbeye katıldıkları iddia edilen 156'sı kursiyeri, 8'i rütbeli 164 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 17:43
Darbeye destek vermeyen askerleri öldürmeye çalışmışlar

Ankara 17. , Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Emre Yıldız, iddia makamının esasa ilişkin mütalaasında geçen "askeri öğrencilerin nda darbe girişimini öğrendikleri" hususunun doğru olmadığını, komutanı 'nun, "Güvenli bölgeye götürüleceksiniz." demesi üzerine de helikoptere bindirildiklerini savundu.

ÜZERİME ATEŞ EDİLDİ

Okuldan ayrılırken Genelkurmay'a gideceklerini bilmediğini ileri süren Yıldız, "Hiçbir darbecinin emrini yerine getirmedim. Hatta olayların darbe girişimi olduğunu anlayıp Genelkurmay'dan kaçmaya çalıştığımda, darbeci bir üsteğmen tarafından üzerime ateş edildi." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı içerisinde kendisine zorla G-3 piyade tüfeği ve mühimmat verildiğini ifade eden sanık Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana verilen tüfekle ateş etmediğim ve silahın bana zorla verildiğini anlatmak için silah seri numarasını önceki ifadelerimde vermiştim. O gece bana verilen silahla atış yapmadığım ve o silahla hiçbir kimsenin yaralanmadığı ortadadır. Bu hain örgütün üyesi ve sempatizanı değilim. Vatanıma, milletime, devletime ihanet etmedim. Okul dekanı Kerim Acar, albay İlhami Polat, albay Rafettin Öztürk, bölük komutanı Ahmet Önder Biberoğlu ve diğer darbecilerden şikayetçiyim."

- "ATEŞİN İÇİNE ATILDIK"

Eski askeri öğrencilerden sanık Cengiz Cihan, darbe girişimini lanetlediğini vurgulayarak savunmasına başladı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Cihan, "Biz nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Güvenli bölgeye götürüleceğimiz söylenmişti. Helikopterden indiğimizde Genelkurmay'a geldiğimizi anladık. Tam anlamıyla ateşin içine atıldık. Kaçmaya çalışsam da sürekli bir tehdit vardı. Bu mümkün olmayınca polislerle konuşarak onlara teslim olduk. Hakkımızda tanık olarak beyanda bulunan emniyet müdür yardımcısı da bunu doğrulamıştır." şeklinde savunma yaptı.

Darbe girişiminde bulunanlardan şikayetçi olduğunu ifade eden Cihan, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Savunma yapan sanık Emrullah Kaya da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, pazartesi devam edilecek.

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