İtiraflarla köşeye sıkışan Gülen, itirafçıları 'kafir' ilan etti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, son dönemde bazı rütbeli asker ve polislerin örgüt üyesi oldukları itirafında bulunup örgütteki bazı önemli isimleri deşifre etmesiyle paniğe kapılarak örgüt üyelerini deşifre eden ve itirafçı olan kişileri kafirlikle suçladı.

Terör örgütü elebaşının örgüt üyelerini ayakta tutmak, talimatlar vermek, çözülmelerin önüne geçmek için hazırladığı yeni bir videosu yayınlandı. FETÖ elebaşı Gülen, örgüte yakın sosyal medya hesaplarından da yayınlanan videoda örgüt üyelerini deşifre eden, itirafçı olan kişileri kafirlikle suçladı.

Gülen, örgütün kritik bir süreçten geçtiğini, bu dönemde pek çok kişinin tercihini yanlış yaptığını iddia etti.

İtirafçı olmak yerine şiddete maruz kalınmasının tercih edilmesinin "sevap" kazandıracağını öne süren Gülen, örgüt üyelerini deşifre eden, yaptıklarını itiraf eden kişilerin günde "10 vakit" namaz kılsa da "İslam yolunda kafir" olacağını ileri sürdü.

Videonun, son günlerde bazı rütbeli asker ve polislerin örgüt üyesi olduklarını itiraf etmeleri ve örgütteki bazı önemli isimleri deşifre etmesinin ardından yayınlanması dikkati çekti.

FETÖ elebaşı Gülen, daha önceki konuşmalarında, kendisini "kainat imamı" olarak tayin etmiş, örgüt üyeleri de Gülen'i "mehdi, Mesih" olarak tanımlamıştı. Gülen, bir konuşmasında da sadece peygamberlere gelen ve Hazreti Muhammed'in vefatının ardından görevi tamamlanan Cebrail için, "Cebrail kardeşim gelse bana şunu, şunu yapacaksın dese, ben 'Hadi oradan bunu yapmam' derim." ifadelerini kullanmıştı.

Gülen, bu sözleri ile "sahte masumiyet" sıfatına bürünerek insanları İslam üzerinden tesiri altına almaya çalışmıştı.

GÜLEN'DEN "HAÇLILAR"A ÖVGÜ

FETÖ elebaşı Gülen, yayınlanan başka bir videosunda ise İslam ülkelerinde bin yılı aşkın zamandır emelleri olan, bu coğrafyalarda yaşayan insanların inanışları ve değerleriyle kavgalı olan Haçlılara da övgüler sıraladı.

Kudüs başta olmak üzere, Halep, Bağdat, Tarsus ve Antakya'yı bin yıl önce işgal etmek için gelen Haçlıların, sadece mabetlere sığınan insanları değil, mağaralara ve ormanlara gizlenen insanları dahi hunharca katlettiğini unutturup "Onlar sizin mabetlerinize ilişmezler, ilişmemiş Haçlılar" diyen Gülen, Haçlıların İslam ülkelerini işgal etmesinin çok tehlikeli bir durum olmadığını savundu.

"Haçlılar bir kere sizin kadınınıza, kızınıza ilişmez" diyen Gülen, 15 yıl önce Irak'ta Ebu Gureyb Cezaevi'ndeki kadınlara yapılan tecavüzleri yok saydığını ortaya koydu.