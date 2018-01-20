Azez’de teröriste tepki Türkiye’ye davet

Suriye'de Türkiye
sınırındaki Azez
ilçesinde uzun süredir Afrin operasyonunu bekleyen Azez halkı, cuma namazı kılındıktan sonra Türkiye ve ÖSO
'nun operasyon düzenlemesi çağrısında bulundu. Teröre lanet okuyan bölge halkı, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PYD
/PKK
'dan temizlemesini istedi. Ellerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın fotoğrafının yer aldığı pankartlar bulunan Azez halkı gösteride, Türk ve ÖSO bayrakları da açtı. Gösteride Azez halkı adına okunan bildiride, "Dost Türk ordusu ve ÖSO hemen harekete geçmeli çünkü bu çete Afrin'de kaldıkça güvende değiliz" ifadeleri kullanıldı. Azez'de yaklaşık bin kişinin katılımıyla yapılan protesto gösterisinde terör örgütünün son saldırısı kınandı. Afrin halkına seslenilen bildiride, "Afrin halkı bizim düşmanlığımız size değil oradaki terör çetelerine. O topraklar alındıktan sonra orayı siz yöneteceksiniz. PKK rejimin bir koludur. Halep
'i kuşatan ilk güç PKK'ydı. PKK, Rakka
'da ve Menbiç'te çok sayıda hak tecavüzünde bulundu. Halkımızı tehcir etti. Kürt halkına ihanet etti, Kürt aktivistleri öldürdü. Bugün yine sizi ölüme götürüyor" dendi. 'PKK HAİNDİR' SLOGANI
Protestoda, "Afrin'deki kardeşlerimizi PKK'dan kurtaracak operasyonu destekliyoruz", "Suriyeli Kürtler
PKK'ya karşı", "Afrin, Azez birdir", yazılı pankartlar taşıdı. Azez halkı gösteri boyunca Türkiye ve Türk halkına sevgi gösterisinde bulundu. Gösteride, "PKK haindir", "Halk PKK ile savaşmak istiyor", "Halkımız topraklarını özgürleştirmek istiyor" şeklinde sloganlar atıldı. Öte yandan ÖSO güçleri olası, operasyon öncesi Azez'de konvoy düzenledi. Konvoya katılan araçlarda Türkiye bayrakları olması dikkat çekti.