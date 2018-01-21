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'den tehlikeli tahrik!

Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör örgütü //YPG hedeflerine yönelik harekatını skandal bir ifadeyle "işgal girişimi" olarak nitelendirdi ve tehlikeli tahriklerde bulunarak halkı sokağa çıkarak harekata tepki göstermeye davet etti.

Giriş Tarihi: 21.1.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 12:10
HDP'den tehlikeli tahrik!

Yıldırım imzasıyla Parti Meclisi üyeleri, il ve ilçe başkanlıkları, kadın ve gençlik meclisi ile milletvekillerine gönderilen "bilgi notu"nda Türk Silahı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik harekatına tepki gösterildi ve skandal çağrılar yapılarak halk sokaklara davet edildi.

SKANDAL İFADELER KULLANDILAR!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör hedeflerine yönelik harekatını skandal bir ifadeyle "Efrin'in işgal girişimi" olarak nitelendiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Efrin işgal girişimine karşı barışı ve halkların birlikte yaşam iradesini savunmak amacıyla yerellerimizdeki savaş karşıtlarıyla birlikte pazar ve pazartesi tüm gücümüzle kitlesel basın açıklamaları ve yürüyüşler yapılmalı, hükümetin ve destek veren partilerin savaşçı politikalarına karşı protesto gösterileri düzenlenmelidir.

Sabaha kadar HDP'ye yakın isimler ve HDP'li vekiller Afrin operasyonunu "oradaki Kürt halkına katliam yapılıyor" yalanıyla gölgelemeye çalıştı. Sosyal medyadan bekledikleri karşılığı göremeyen HDP'liler çözümü halkı sokağa dökmekte buldu.

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Bu işgal girişimi sürdükçe asla durmayacağız. Kobane'yi savunduğumuz gibi Efrin'i de savunacağız. Efrin'e saldırı tüm Kürtlere saldırıdır. Efrin'e saldırı Amed'e, Kerkük"e, Mahabat'a saldırıdır. Bu duruma asla sessiz kalınmamalıdır. Halklarımızı sokağa sesini yükseltmeye ve demokratik tepkisini vermeye çağırıyoruz."

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HDP'den tehlikeli tahrik!
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