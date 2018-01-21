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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği o KKTC gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayın yapan Afrika isimli gazete; Kıbrıs Barış Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendirerek, Zeytin Dalı Harekatı'nı da ona benzetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 'da yaptığı konuşmada o gazeteye sert tepki göstererek; "Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir ba��lık atmış... "Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını" söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime böyle bir durum sergilemek suretiyle Kuzey Kıbrıs'ta onlara cevap vermeleri lazım" dedi. KKTC’de marjinal sol çevrelerin yayın organı olarak bilinen ve provokatif yazıları ile bilinen Şener Levent’in Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Afrika gazetesi daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden yayınları ile büyük tepki toplamıştı.

Giriş Tarihi: 21.1.2018 17:46 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 18:09
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği o KKTC gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için büyük bir operasyona başladı.

Kuzey Kıbrıs'ın günlük gazetelerinden Afrika, Türkiye'nin Afrin operasyonunu skandal bir manşetle verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs gazetesinin çirkin "Afrin" manşetine ateş püskürdü

AFRİN OPERASYONUNU İŞGAL OLARAK VERDİLER

Teröristlerin yuvalandığı bölgeyi temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen Afrin operasyonunu eleştiren gazete habere 'Türkiye'den bir işgal harekatı daha' başlığını attı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ...

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'da yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs gazetesinin rezil Afrin manşetine sert tepki gösterdi.

"BU NE AHLAKSIZLIKTIR..."

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ta bir gazete ahlaksızca bir başlık atmış... "Türk ordusunu Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını" söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır bu ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime böyle bir durum sergilemek suretiyle Kuzey Kıbrıs'ta onlara cevap vermeleri lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği o KKTC gazetesi
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