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'liler teslim olmaya başladı

kuvvetleri, Mare çevresindeki hatta 'lilerle göğüs göğüse çarpıştı. Aktivistler, en az üç YPG'li teröristin silahlarını bırakıp ellerini havaya kaldırarak teslim olduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 20.1.2018 22:41 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 02:07
YPG'liler teslim olmaya başladı

'e Zeytin Dalı harekâtının başlamasıyla Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu () güçleri, 'li teröristlerle sıcak çatışmaya girdi.

Azez'den Afrin'e doğru ilerleyen ÖSO kuvvetleri, Mare çevresindeki hatta YPG'lilerle göğüs göğüse çarpıştı. Aktivistler, en az üç YPG'li teröristin teslim olduğunu bildiriyor.

ÇOCUKLAR ÖSO'YA SIĞINDI

Anadolu Ajansı, terör örgütünün zorla silah altına aldığı bazı çocukların da ÖSO'ya sığındığını aktarıyor.

10 Soruda Afrin gerçekleri

Savaş uçaklarının birçok hedefi bombardımana tuttuğu harekâtta en sıcak çatışmaların yaşandığı yer, Tel Rıfat'la Mare arası.

ABD'nin terörislere silah taşıdığı havaalanı bombalandı

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YPG'liler teslim olmaya başladı
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