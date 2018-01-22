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Bölgenin Kandil'i ateş altına alındı

Sınır birlikleri tarafından Afrin'e uzanan kaçış tünelleri açıldığı ileri sürülen 'nda belirlenen mevzi ve hedefler vuruluyor.

Giriş Tarihi: 21.1.2018 19:11 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 01:53
Bölgenin Kandil'i ateş altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerine () bağlı top ve tank birlikleri, operasyon öncesinde 'lı teröristlerin Afrin'e kaçış amacıyla araçların geçebileceği büyüklükte tünel kazdığı iddiası ile gündeme gelen 'nı vuruyor.

Kilis'in çevresinde konuşlu bulunan tank ve topçu birlikleri tarafından Kilis'in karşısında bulunan 'nin Azez kentinin kuzeyindeki Parsa Dağı ateş altına alındı. Yapılan atışların ardından Parsa Dağı'ndan dumanlar yükseldi.

'nin olası Afrin operasyonuna karşı PKK'nın Parsa Dağı'ndan Afrin'e uzanan içerisinden araçların da geçebildiği dev tünel inşa edildiği ileri sürülmüş, 8 bin teröristin bulunduğu Afrin'e Kandil'den çok sayıda üst düzey PKK'lının gönderildiği ve şehirde tuzaklamalar yapıldığı iddia edilmişti.

/'nin eğitim kampının da bulunduğu belirtilen Parsa Dağı, bölgenin Kandil'i olarak değerlendiriliyor.

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