Chp afrin’de bölücü örgütün değil milletin yanında olmalıydı

Türkiye, dışarıda jeopolitik zorlukların yaşandığı, içeride ise FETÖ ile mücadelenin gündemi meşgul ettiği bir dönemde 2019 seçimlerine hazırlanıyor. 16 Nisan 2017 referandumundan bu yana yükselerek devam eden AK Parti-MHP arasındaki milli ittifak, 2019 seçimlerinde de sürecek. Partiler arasında kurulan komisyon geçtiğimiz hafta ilk toplantısını yaparken, 2019 seçimleri konusundaki detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 2019 seçim ittifakı ve Suriye sınırındaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Kızılcahamam'da iki günlük bir kampta bulunan MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile başta seçim ittifakı olmak üzere gündeme damgasını vuran önemli konuları konuştuk.

DESTEKÇİLERİN ANLADIĞI DİL

MHP olarak Türk ordusunun bu tarihi operasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Fırat Kalkanı Operasyonu'nda olduğu gibi, Afrin'e yönelik operasyon konusunda da hükümetin attığı adımları destekliyoruz. Şimdiye kadar bu terör bataklığı çoktan kurutulmalıydı. Bölücü terör örgütleri ve destekçileri de ancak bundan anlıyor.



Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini koruması başta ABD olmak üzere Batı'yı neden bu kadar ilgilendiriyor?

Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak güce sahip olduğuna şüphe yok. Ayrıca güney sınırlarımıza yönelik tehdidin bertaraf edilmesi konusunda, hükümetin ve güvenlik güçlerimizin arkasında muazzam bir halk desteği var. Sınır güvenliğimizi korurken kimseye sormaz zorunda değiliz. CHP Afrin'de bölücü örgütün değil milletin yanında olmalı. "Artık Zeytin Dalı Harekâtı" başlamıştır. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz. Milletimiz TSK'nın yanındadır.

CHP, HDP ÇİZGİSİNE KAYIYOR



CHP'nin Almanya toplantısında Afrin'den bahsedilince salonda yuhalamalar duyuldu. CHP'nin hızla HDP/ PKK çizgisine kayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

CHP uzunca bir süredir HDP ile paralel çizgide... Bundan yıllarca önce bölücübaşı Öcalan'ın avukatı partiye milletvekili yapıldı; bununla da yetinilmedi, adam genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. Aynı kişi 2014'te Meclise bölücübaşının taleplerini içeren ve bölücülük kokan bir kanun teklifi verdi Meclise... Daha sonraki seçim dönemindeyse CHP'nin kaset operasyonuyla koltuğa monte edilmiş Genel Başkanı, güneydoğuda bol keseden demokratik özerklik vaadinde bulundu. CHP, Gezi Olaylarında da Marksist eylemcilerin ve bu eylemlerde başı çeken HDP'lilerin yanında saf tuttu. CHP'nin üniversitelerdeki gençlik örgütleri hep öğrenci kılıklı PKK militanlarının kanlı eylemlerine açık destek verdi. Onları birleştiren faktör, ideolojik birliktelikti. Atatürk'ün partisi ne yazık ki komünist ideolojiye gönül veren ama bunu gizlemeye çalışan kötü niyetli kimselerin eline geçti. CHP'nin yeni İstanbul il başkanı da bu söylediklerimizi doğrulayan bir tip. Böyle başa böyle tarak... Yeni il başkanının sosyal medyadaki ahlak ve siyasi terbiye dışı paylaşımları, Marksist ideolojinin propaganda metotlarını yansıtıyor. Millî değerlere düşman bir anlayış; iğrenç bir sıvı, bir irin gibi sosyal medyayı kirleten kelimelerden dökülüyor. Diğer taraftan, devleti yönetmeye talip bir partinin; böyle sivilceli ergen tepkisine benzeyen şımarık tutumuyla öne çıkan birini İstanbul'a temsilci yapması, âdeta bir siyasi intihar vakası... Böyle bir partinin ülkeyi yönettiğini düşünmek bile istemiyorum. 2019 seçimlerinde millet bunlara mutlaka hak ettikleri sandık aşısını yapar.

İTTİFAKIN TEMELİ 15 TEMMUZ'DA



Türkiye AK Parti-MHP ittifakını konuşuyor. Bu ittifaka neden ihtiyaç duyuldu?

Bu ittifakın dinamikleri 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kendiliğinden oluştu. Darbeden sonra, devletin temel kurumları ve özellikle de sistemin çok hasar aldığı görüldü. PKK başta olmak üzere bütün şer örgütleriyle iş birliği yapan FETÖ'nün verdiği zararların telafisi ve milletimizin bekasına yönelen bölücü tehdidin tamamen savuşturulması için çok ciddi atımlar atmak gerekiyordu. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; Cumhuriyet tarihinin bu en büyük tehlikesinin savuşturulmasından sonra, yine Cumhuriyet tarihinin dönüm noktası olacak adımlar attı. Sayın Devlet Bahçeli; FETÖ'nün hain girişimi başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen iktidar partisine mevcut hükümet anlayışıyla yola devam edilemeyeceğini hatırlatarak, yeni ama kendilerinin de aşina olduğu bir hükümet etme modeli teklif etti. Bu arada 15 Temmuz sonrasında milletçe sergilenen tesanütün sevkiyle üç siyasi parti MHP, Ak Parti ve CHP arasında millî mutabakat zemini oluşmuştu. Gerçi CHP daha sonra Marksist eğilimlerin çekiminden kurtulamayarak millî mutabakattan ayrıldı ama AK Parti ile MHP millî uzlaşmaya sadık kaldı.

CUMHURBAŞKANI İLK TURDA SEÇİLİR



Cumhurbaşkanlığı seçiminde sizce ikinci tur tehlikesi var mı?

Eğer Cumhur ittifakı gerçekleşir de iyi bir kampanya ile seçimlere gidilirse bu iş birinci turda biter. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2019 Kasım'ında Genel Seçimlerle birlikte yapılacak. O dönemde cumhur ittifakının, kamuoyunun nabzını tutan güçlü kampanyaları ve arkasına alacağı millî irade rüzgârı; seçimlere damgasını vuracak. Her ikisi ayrı seçimler olsa da birbirini doğrudan etkileyecek. Bu seçimlerde millet; doğrudan Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne ve bekasına oy vereceğini bilerek sandığa gidecek. 16 Nisan'da belli bir tercih yüzdesini ifade eden hayır oylarını Cumhurbaşkanlığı seçimlerine irca etmeye kalkanlar, yanıldıklarını görecekler. Milletimiz; Türkiye'nin maceraya sürüklenmesine izin vermez ve gelecekte hangi adımları nasıl atacağı belli olmayan beceriksiz ellere devletin direksiyonunu teslim etmez; daha ilk turda bu işi bitirir.