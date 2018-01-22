Muharrem İnce canlı yayında adaylığını açıkladı

İnce, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 3-4 Şubat 2018 tarihinde yapılacak CHP 36.Olağan Kurultayına ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayarak, "36. Olağan Kurultayımızda CHP Genel Başkanlığına adayım. Adayım diyorum, çünkü CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum, imza toplamaya da devam ediyorum" dedi





ÜMİT KOCASAKAL DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI...



İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal da geçtiğimiz hafta genel başkanlığa adaylığını açıklamıştı.