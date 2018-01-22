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canlı yayında adaylığını açıkladı

Yalova Milletvekili , TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yeterli sayıda imzayla birlikte CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.1.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 22.1.2018 12:26
Muharrem İnce canlı yayında adaylığını açıkladı

İnce, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 3-4 Şubat 2018 tarihinde yapılacak 36.Olağan Kurultayına ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayarak, "36. Olağan Kurultayımızda CHP Genel Başkanlığına adayım. Adayım diyorum, çünkü CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum, imza toplamaya da devam ediyorum" dedi

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Muharrem İnce canlı yayında adaylığını açıkladı
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