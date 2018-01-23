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'nin işi şimdi daha zor!

Mahmut Övür bugünkü yazısında ’nin sınır bölgemizdeki çelişkilerle dolu siyasetini eleştirdi. “Bakalım ABD, bölgeyi hatta dünyayı ateşe atacak bir hamleyi göze alıp 60 yıllık stratejik ortağı ile çarpışacak mı yoksa yeni bir formül mü bulacak?” diyen Mahmut Övür yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Çünkü içeride derin bir iç siyasi kanama sürerken, bu bölgede yaptıklarını -tıpkı Vietnam gibi- bın dünyaya anlatmayı kendi iç kamuoyuna bile zor anlatır.”

Giriş Tarihi: 23.1.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 10:35
ABD'nin işi şimdi daha zor!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

'nin aklında siyasetinin devamı olarak bölgeyi yeniden dizayn etmeye yönelik bir plan olduğu, Kürt kartı ve mezhep çatışması üzerinden bir taşla birkaç kuş vurmak istediği biliniyor. ABD, 'ı işgal ettiği 2003'ten beri bu stratejiyi kademe kademe uyguladı. Merkezi devletleri zayıflattı, bölgeyi etnisite ve mezhep üzerinden böldü... Irak üçe bölündü, şimdi de Nusayri, Sünni ve Kürt bölgesi olmak üzere Suriye'yi üçe bölüyor.
Bu sonuçta elbette bölge ülkelerinin sorunların üstünü örtmesinin, görmezden gelmesinin etkisi var ama daha önemlisi küresel sistemin müdahalesi. Başta ABD olmak üzere küresel sistem hiçbir dönemde bölge ülkelerinin kendi iç dinamiğiyle Kürt veya mezhep sorununu çözmesini istemedi.
Hatta çözmemeleri için özel çaba harcadı.


Bunun en somut örneği ...
Rahmetli Özal'dan bu yana çözüm için atılan her adım bir biçimde durduruldu. En son devreye sokularak çözüm süreçleri açık açık sabote edildi. Amacı da çok netti; yazar Resul Serdar Ataş'ın dediği gibi "Şimdi ve gelecekte meydan okuma potansiyeli olan bir merkezihükümet veya başkent bırakmamak..." ABD, son dönemde özellikle Türkiye'yi bu nedenle kapsama alanına aldı. Ancak, Türkiye bu oyunu bozmaya kararlı. Bu yüzden Afrin bir başlangıç, asıl yüzleşme Menbiç ve Fırat'ın doğusunda yaşanacak.

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Afrin'den sıcak görüntüler!

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ABD'nin işi şimdi daha zor!
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