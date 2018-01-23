Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Afrin'den sıcak görüntüler!

Afrin'den sıcak görüntüler!

Afrin harekâtında 'li teröristlerle girilen çatışma an be an böyle görüntülendi. Kayıtta askerlerin her atış sonrası verdiği tepkiler ise çok çarpıcı.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 09:58
Afrin'den sıcak görüntüler!

Zeytin Dalı Harekatı'ndan çok çarpıcı görüntüler geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde /'li teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar yer alıyor. Askerlerin operasyon anında yaşadığı heyecan dolu dakikalar ise dikkat çekti.

Afrin'de teröristlerin vurulma anı zırhlı araç kamerasında!

"KOÇUM BENİM..."

Görüntülerde bir asker teröristlerin bulunduğu noktayı tarif ederken yapılan her atış sonrasında "İşte bu, çok güzel, şimdi sol tarafına bir atış daha... koçum benim..." gibi sözler söyleyerek namlunun başındaki askeri motive etti.

Türk pilot Afrin'de inanılmazı başardı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin'den sıcak görüntüler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN