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Erdoğan, askeri yetkililerden bilgi aldı

, video konferans aracılığıyla ’nın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 09:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Beştepe'deki kabullerini tamamlamasının akabinde saat 23.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'ne inerek video konferans aracılığıyla canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

İlk olarak 'nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu'nun Hatay'daki 'ne bağlanan Erdoğan, Afrin'e yönelik operasyonla ilgili son bilgileri Korgeneral İsmail Temel Metin'den dinledi.

Erdoğan, daha sonra da Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezi ve Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde görevlerinin başında olan generallerle konuştu.

Erdoğan, harekatın planlandığı biçimde icra edildiğini ve morallerinin en yüksek seviyede olduğunu belirten mensuplarına, ulusal güvenliği sağlamak amacıyla Afrin'deki terör unsurlarına karşı icra edilen operasyonda tekrar muvaffakiyetler diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezleriyle görüşmelerini müteakiben, sırasıyla Hatay Valisi Erdal Ata, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile de canlı bağlantılar gerçekleştirerek söz konusu kentlerdeki durum hakkında bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri yetkililerden bilgi aldı
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