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Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Erdoğan başkanlığında Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki kırmızı dosya ise dikkat çekti. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yetkililer tarafından bilgi verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 14:28
Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

başkanlığında "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ile Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yetkililer tarafından bilgi verildi.

TOPLANTIDAKİ KIRMIZI DOSYA DETAYI

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki kırmızı dosya ise dikkat çekti. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yetkililer tarafından bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri yetkililerden bilgi aldı

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Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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