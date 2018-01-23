Milli Taarruz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nın dördüncü gününe girildi. Operasyonda tamamen yerli imkânlarla üretilen milli silah, füze ve mühimmatlar kullanılıyor. TSK'nın hava ve karada kullandığı yerli silahlar Afrin'deki yeraltı ve yerüstü teröristlerin kullandığı bütün hedefleri yok edebilecek kabiliyette. İşte Fırtına Obüsleri'nden akıllı bombalara, Lazer Güdümlü Kitler'den Sınır Güvenlik Sistemi'ne ve İHA ile SİHA'lara kadar harekatın yerli güçleri...

KASIRGA VE SAKARYA FÜZESİ

Roketsan'ın ürettiği Kasırga TRG/300 adlı güdümlü roket sistemi, 130 kilometre menzille ulaşabiliyor. En ileri teknoloji kullanılarak geliştirilen ve 300 mm kalibrelik roket atabilen "Güdümlü Kasırga" sistemi, karadan karaya atışlarda, 70 metre çapında etki alanı oluşturarak hedefi imha edebiliyor. T-122 Sakarya çok namlulu roketatar ise 122 milimetrelik roketlere göre iki kat menzile (3 kilometreden 40+ kilometreye kadar) sahip. Sistem, 2'şer saniye aralıklarla tüm roketleri bir seferde fırlatabiliyor.

SOM SEYİR FÜZESİ

Tübitak SAGE ve Roketsan'ın geliştirdiği SOM'da Fransa'dan satın alınan TRI- 40 motoru kullanılıyor. Kale Grubu'nun geliştirdiği turbojet motorlar sonucu füze tamamen yerli üretim olacak. Yerli cruise füzesi 250 kilometre menzile kadar etkili. 600 kilogram ağırlığında.

FIRTINA OBÜSÜ

Tamamen Türkiye üretimi olan ve Sakarya Arifiye'de bulunan 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda tasarlanan Fırtına Obüsleri, her türlü arazide hareket yeteneğine sahip. 21 beygir/ton güç ağırlığında. ASELSAN'ın ADOP-2000 sistemine entegre olan atış sistemi sayesinde 40 kilometre atış menziline sahip olan araçlar, saatte 65 kilometre hızla hareket edebiliyor. 52 kalibre namluya sahip olan Obüs, Poyraz mühimmat aracı sayesinde 48 mermiyi sadece 20 dakikada yükleyebiliyor. Esnek ve süratli olan Fırtına Obüsleri, hareket halindeyken sadece 30 saniyede atışa hazır hale geliyor. Fırtına Obüs'ü standart bir Obüs'ün 3 atışta gerçekleştirdiği hasarı tek atışta gerçekleştirebiliyor.

KAYI SINIR GÜVENLİK SİSTEMİ

Hatay'ın Afrin sınırında 40 kilometrelik alana kurulması planlanan Kayı Sınır Güvenlik Sistemi'nin 20 kilometrelik bir alanı kontrol edecek olan ilk kısmı başarılı bir şekilde faaliyete geçirildi. Elektronik sistem sayesinde sınıra yaklaşan İHA, araç veya insanlar tespit edilip, komuta merkezi uyarılıyor. Sınırda kaydedilen tüm görüntüler tek merkezde toplanıyor ve kameralar tehdit oluşturan nesneye otomatik odaklanıyor. Toprak altına yerleştirilen sensör sayesinde de hem hudut hattına yaklaşan nesneler hem de yer altına kazılacak tüneller tespit edilebiliyor. Yeraltından tünelleri tespit eden sistem fiber optik kablolarla çalışıyor. Teröristlerin kazdığı tüneller imha ediliyor.

SARP UZAKTAN KOMUTALI STABİLİZE SİLAH SİSTEMİ

Kayı Sınır Güvenlik Sistemi'ne entegre edilen ve Aselsan tarafından geliştirilen SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, sınır hattına yakın alanlardan yapılan saldırıları hızlı bir şekilde tespit ederek otomatik olarak o bölgeye odaklanıyor.

MİLLİ İHA/SİHA'LAR

TSK'nın terörle mücadelesindeki en önemli unsurlarından biri olan Baykar tarafından 'yüzde yüz milli ve özgün tasarım' olarak imal edilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı da operasyonda önemli rol oynuyor. Yenilenen insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2 bölgede istihbarat topluyor. Silahlı İHA'lar ise 24 saat uçuş yapıp direkt hedefi vurabilecek şekilde tasarlandı. Operasyonda kanadında Ulu Önder Gazi Atatürk'ün imzasını da taşıyan ANKA-S İHA'lar da kullanılıyor. TUSAŞ/TAI tarafından geliştirilen ANKA-S'in Türksat uyduları üzerinden kontrol edilebiliyor. 24 saat havada kalabilen, 30 bin feet yüksekliğe çıkabilen ANKA-S, gece ve gündüz uçuşlarında Aselsan'ın ürettiği CATS isimli yeni nesil yüksek çözünürlüklü elektro optik görüntüleme sistemini kullanıyor.

LAZER VE KANATLI GÜDÜM KİTLERİ

Tübitak SAGE ve Aselsan'ın geliştirdiği kit, havadan atılan bombaların hedefi vurma oranının artırılması amacıyla tasarlandı. Hedefi 12 kilometre uzaktan vurabiliyor. Kanatlı Güdüm Kiti, 100 ve üzeri kilometreden atıldığında bile, 10 metre sapma değeriyle hedefi vurabiliyor.

CİRİT FÜZESİ

Taarruz helikopterlerinden hafif zırhlı/ zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılıyor. Roketsan'ın geliştirdiği füze sınıfının en uzun menzilli füzesi. Boyu 1.9 metre olan füzenin menzili maksimum 8 kilometreye çıkıyor. Füze, zırhlı araçları ve hedefleri yüksek ısı gücüyle etkisiz hale getiriyor.

KORAL

Sınır hattına yerleştirilen milli elektronik harp sistemi Koral, Elektronik Destek Sistemi (KORAL ED) ile Elektronik Taarruz Sistemi (KORAL ET) olmak üzere iki farklı sistemden oluşuyor. Askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Koral sayesinde düşman radarları çalışmaz hale getirilebiliyor.

HASSAS GÜDÜM KİTİ

Tübitak'ın geliştirdiği, Aselsan'ın ürettiği Hassas Güdüm Kiti, 40 bin fit irtifada 25 kilometre menzile ulaşıyor. Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandırıyor. Böylece mevcut bombalar, her tür hava koşulunda, uzak bir mesafeden atıldığında bile, yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazanıyor. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlıyor.