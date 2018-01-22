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Türkiye'nin kaç tane var?

Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunu yayınladı.

Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var?

Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunu yayınladı.

Havacılık endüstrisinin nabzını tutan Flight International dergisi 2018 yılına ait Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayımladı

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

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Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

AFGANİSTAN - 12

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

ALMANYA - 181

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48+1589 adet F-35A

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

ANGOLA - 78

6 x EMB 314

23 X MIG-21

22 X MIG-23

14 X SU-22

12 X SU-25

1 X SU-27/30

SİPARİŞİ VERİLEN: 12 SU-27/30

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