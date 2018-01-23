Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Terör yandaşlarından sosyal medyada üç yalan daha

Terör yandaşlarından sosyal medyada üç yalan daha

’nın Zeytin Dalı Harekatı’nda sosyal medyadan manipülasyon emri veren terör örgütü, daha önce kendisine yakın yayın organlarında 2014’te yayınlanan fotoğrafı Afrin’de çekilmiş gibi yeniden servis etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 16:07
Terör yandaşlarından sosyal medyada üç yalan daha

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan başlatılan karalama kampanyasında terör örgütü , bu sefer de kendini yalanladı.

PKK'nın sosyal medya yalanları

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD- ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın daha eski tarihli, farklı olaylara ait olduğu ve içlerinden birinin terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarında 2014'te kullanıldığı ortaya çıktı.

Twitter'da "TSK'nın sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan sedyedeki çocuk fotoğrafının, 29 Ağustos 2017'de Suriye'nin kuzeyindeki Mare kentinde ABD destekli ve terör örgütü YPG öncülüğündeki SDG'nin düzenlediği saldırıda çekildiği belirlendi.

Sosyal medyada "Afrin'de TSK'ya ait savaş uçağı düşürüldü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2012'de Afganistan'da bir helikopter kazasına ait olduğu ortaya kondu.

Yine Twitter'da çokça paylaşılan "5 TSK tankını imha eden kişi" iddiasıyla servis edilen fotoğrafın ise 13 Temmuz 2014'te örgüte yakınlığıyla bilinen bir sitede "YPG gelişmiş antitank füzeleriyle IŞİD'e cevap veriyor" başlığıyla paylaşıldığı tespit edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapmaya devam eden terör örgütü destekli hesaplar bu kez kendilerini yalanlamış oldu.

Dün ve önceki gün de terör örgütleri yandaşları tarafından kara propaganda amacıyla gerçek dışı fotoğraflar yayılmaya çalışılmıştı.

Terör örgütü PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör yandaşlarından sosyal medyada üç yalan daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN