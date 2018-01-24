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Macron ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Giriş Tarihi: 23.1.2018 20:34 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 02:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; iki lider, meselesiyle ilgili son gelişmeler ve 'nin Afrin'de terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulundular.

, Türkiye'nin söz konusu operasyonu, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurguladı. Fransız mevkidaşı Macron'la Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonda sivil halkın zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekti.

İki lider, Suriye meselesinin çözümüne yönelik çabalarla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldılar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
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