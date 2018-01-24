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, Putin ile görüştü

, 'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. Erdoğan, harekatın bölgesini / ve gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018 22:19 Güncelleme Tarihi: 24.1.2018 02:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

, 'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Federasyonu Devlet Başkanı ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin de gündeme geldiği görüşmede, 'de icra edilen operasyon dahil, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin bölgesini / ve gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı.

'nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinde Rusya ile eş güdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti.

İki lider, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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