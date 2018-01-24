İşte YPG içindeki yabancı teröristler!

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Redur Halil, onlarca yabancının Türkiye'ye karşı kendi saflarında olduğunu, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada itiraf etti. Habere göre; ABD, İngiltere ve Almanya vatandaşları da PYD için çatışmalara giriyor.

TIMES: YPG İÇİNDEKİ İNGİLTERE VATANDAŞLAR HÜKÜMETİ ZORA SOKUYOR

Times'ın haberinde de terör örgütü YPG içindeki 'İngiltere vatandaşlarının İngiliz hükümetini' zora soktuğu belirtildi.

Haberde, Suriye'de YPG bünyesindeki İngiltere vatandaşlarının Afrin'e gitmeye çalıştığı yazılıyor.

TERÖRİSTLERDEN KÜSTAH TEHDİT!

Haberde, Çin doğumlu İngiliz vatandaşı Huang Lei'nin komutasındaki bir grup teröristin, Mehmetçiği'in operasyon düzenlediği Afrin'e gitmek üzere yola çıktığı bilgisi yer aldı. Habere göre teröristler, Suriye ordusu kontrolündeki bölgelerden geçerek Afrin'e ulaşmayı hedefliyor.

İçlerinde ABD'li ve İngilizlerin de olduğu değerlendirilen teröristler yükledikleri videoda Afrin'de savaşacaklarını söylüyor.

Bunlar da yabancı teröristler!

"YÜZLERCE BATILI YPG'YE KATILMIŞ"

Haberde şu ifadeler yer alıyor: "Yüzlerce Batılı, DEAŞ'a karşı savaşmak amacıyla Suriye'ye giderek YPG'ye katılmış, Batılı hükümetler bu katılımı engellemeye çabalamışlardı. YPG İngiltere tarafından bir terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Her ne kadar bazı YPG'li İngilizler ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınmış olsa da savcılar suçlama yöneltme konusunda zorlanmıştı"

"İNGİLİZ HÜKÜMETİ İÇİN DAHA DA KARMAŞIK HALE GELEBİLİR"

Times'ın haberinde "Vatandaşlarının NATO müttefiki Türkiye ile karşı karşıya gelmesi İngiltere hükümeti için mevcut durumu daha da karmaşık hale getirebilir" yorumu yapılıyor.

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