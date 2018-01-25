Hükümetten ABD'nin önerisine ilk yanıt

A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin sınırda '30 kilometre önerisi' ile ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin bu noktaya gelmesi önemli. Güvenli bölge ayrıca konuşulacak bir konu." ifadelerini kullandı.

Hükümet'ten ABD'nin önerisine ilk yanıt!

Bekir Bozdağ, ABD' tarafından yapılan sınırda 30 km'lik güvenli bölge kurulmasıyla ilgili yaptığı öneriye yanıt verdi. Zeytin Dalı Harekatı sürerken bu önerinin gelmesine dikkat çeken Bozdağ, ABD'nin daha önce de söz verdiğini ancak bunları yerine getirmediğini belirtti. ABD'nin bu noktaya gelmesinin önemli olduğunu söyleyen Bozdağ, "Güvenli bölge ayrıca konuşulacak bir konu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KARARININ KİMSE SORGULAYAMAZ"

Terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bozdağ, "Türkiye'nin DEAŞ terörüyle mücadele konusundaki samimiyetini kimse sorgulayamaz, kararını da kimse sorgulayamaz." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "ABD yönetimi Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi istemiyorsa ki istemiyor, biz de istemiyoruz Türkiye olarak, bunun yolu belli teröristlere verilen desteklerin kesilmesidir."

"BÖYLE AYDIN OLMAZ OLSUN"



Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulmasıyla ilgili aralarında eski bakan, milletvekili, yönetmen, yazar, senarist, gazeteci, oyuncu gibi mesleklere sahip 170 kadar ismin imzaladığı skandal bildiriye de tepki gösteren Bozdağ, "Bunlara ben aydın denilmesini kabul edemiyorum. Bunlar terör örgütlerinin gönüllü şakşakçıları. Başarılan operasyonu zayıflatmak için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Bunları kınıyorum. Böyle aydın olmaz olsun." dedi.