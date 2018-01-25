Şehidin son sözü: Kızımı benim için öp

Kayseri Dağ Komando Tugayı'nda görev yaparken Afrin harekâtına katılan ve önceki gün şehit
düşen Üsteğmen Oğuz Kaan Usta
'nın yakınları acı haberle yıkıldı. Şehit üsteğmenin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eşi Antalya
'da İngilizce öğretmeni olan üsteğmenin anne-babasının başkentte yaşadığı öğrenildi. ÇATIŞMADAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE...
Afrin'in ikinci şehidi olan Usta'nın, şehit düşmeden saatler önce, Antalya'daki eşi Saide Üstüner Usta'yı telefonla arayarak, 2.5 yaşındaki kızı Miray'ı sorduğu ve eşine, "Hakkınızı helal edin. Herkese çok selam... Miray'ı benim için öp" dediği öğrenildi.
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın Antalya'da görev yapan öğretmen eşi ve ailesinin kaldığı Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki evde müftülük tarafından 3 gün Kuran okutulacak. Şehidin bugün toprağa verileceği öğrenilirken Usta ailesinin cenaze töreni için Ankara'ya gitmesinin ardından evin önünde kurulan taziye çadırı da görevliler tarafından açık tutuluyor. İSMİ, EŞİNİN OKULUNA VERİLDİ
Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın (30) ismi, öğretmen eşinin görev yaptığı Antalya-Serik'teki okula verildi. Okulun yeni tabelası dün asıldı.