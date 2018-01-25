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operasyonu tamamlandı

Suriyeli muhalifler, ilinin kuzeyindeki 'nda, Beşşar rejiminin kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı operasyonu tamamladı. Cebel el İslam Taburu Komutanı Zahir Ebu Usame, operasyonla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2018 23:17 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 01:58
Türkmen Dağı operasyonu tamamlandı

Usame, "'de rejim ve 'nın yoğun saldırılarına karşın 'ndaki rejimin kontrolündeki Sarraf beldesi ve etrafına operasyon başlatmıştık. Bu operasyonla 20 rejim askeri öldü, 19'u yaralandı." dedi.

Usame, şunları kaydetti:

"Türkmenlerin ağırlıklı olduğu rejim karşıtı muhalif olarak Türkmen Dağı'ndaki Kapıkaya ve Villa bölgelerindeki dört ayrı noktanın aynı anda basılmasıyla operasyon başlattık. Noktaları basan muhalifler, rejim noktalarındaki askeri malzemeleri ele geçirdikten sonra noktalardaki çadırları imha ederek geri döndüler."

ilinin kuzeyindeki Türkmen Dağı, 2016 yılında rejim ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kaldı. Rusya'nın hava desteği ile Lazkiye kırsalında ilerleyen rejimi, 2016 yılı sonunda Türkmen Dağı'nın yüzde 80'ini ele geçirdi. Türkmen Dağı'ndaki muhalifler, ellerinde kalan 6 köy ve birkaç çiftlikle rejime karşı mücadelelerini sürdürüyor.

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Türkmen Dağı operasyonu tamamlandı
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