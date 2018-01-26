"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında ara karar

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Kazım Aksoy, Yakub Saygılı, Arif İbiş, Mehmet Habip Kunt, İbrahim Şener ve Hüseyin Tokgöz ile başka suçtan tutuklu Ufuk Sağdıç, Mahir Çakallı, Yasin Topçu ve Mehmet Akif Üner katıldı.

Tutuklu sanıklar Raif Bektaş, Ercan Taş ve Hayrettin Can ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, avukatlar Ela Ezgi Yelmen ve Ömer Faruk Karagüzel temsil etti. Müdahil Ahmet Davutoğlu adına da avukat Ali Taşar hazır bulundu.

"TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA..."

Sanıkların ve avukatların talebini alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, ara kararında, tutuklu sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habip Kunt, Mehmet Fatih Yiğit, Hüseyin Tokgöz, Ercan Taş, Hayrettin Can ve Raif Bektaş'ın bu hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, bir sonraki duruşmanın sıralı şekilde 5, 6, 7 Şubat'ta Silivri Ceza İnfaz Kurumları bünyesindeki duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Serhat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve eski Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu'nun "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bazı bakan ve milletvekilleri "mağdur" sıfatıyla bulunuyor.

Tarih 18 Aralık 2013. Kamera kayıtlarında yer alan görüntülerde, Yakup Saygılı görevinden alındıktan hemen sonra, yasadışı 17-25 dinleme dosyaları emniyetten kaçırılıyor.

"CEBİR VE ŞİDDET KULLANARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNİ..."

İddianamede, Gülen, Sinan Dursun, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Hamza Tosun'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık iki polis hakkında ise ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan, 7,5 ila on beşer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Gülen ve Dursun'un ayrıca, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 ila 22,5 yıl, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal casusluk maksadıyla elde etmek" suçundan 22,5 ila 30 yıl olmak üzere, toplam 37 yıl 6 ay ila 52 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

GÜLEN VE DURSUN'A KIRMIZI BÜLTEN...

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Ekim 2015 tarihinde iddianamenin kabulüne karar vermiş ve firari sanıklar Fetullah Gülen ve Sinan Dursun'un gıyabında tutuklanmasına hükmederek, 2 sanık hakkında ayrıca kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunmuştu. Firari sanık Hamza Tosun hakkında ise yakalama kararı verilmişti.