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’li generale canlı yayında soğuk duş!

eski ve emekli , canlı yayında -PKK ilişkisini reddedince cevap stüdyodan geldi

Giriş Tarihi: 25.1.2018 23:39 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 02:27
ABD’li generale canlı yayında soğuk duş!

eski ve emekli TRTWorld'de 'nın sunduğu "The Newsmakers" adlı programa konuk oldu.

ve ABD arasında terör örgütü üzerinden yaşanan gerilim ve YPG-PKK ilişkisi Kimmitt'e de soruldu.

O GÖRÜNTÜLER HATIRLATILDI

Amerikalı komutan, PKK-PYD ilişkisini reddedince, İmran Garda Rakka'da açılan Öcalan posterini sordu. Programda konuk olan gazeteci ise YPG içinde yer alan farklı ülkelerden teröristlere ilişkin görüntüleri hatırlattı.

YPG-PKK İLİŞKİSİNİ KABUL ETMEDİ

Bir dönem 'ta da görev yapan Amerikanın önemli generallerinden Mark Kimmitt YPG-PKK ilişkisini kabul etmedi. Kimmit ABD Ordusu'nun destek ilişki varsa bu Amerikan yasalarına göre suçtur diyerek ilginç bir açıklama da yaptı. Ancak Kimmitt; İmran Garda ve Meryem İlayda'nın sorularını yanıtsız bıraktı.

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ABD’li generale canlı yayında soğuk duş!
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