Dişçinin Zekeriya Öz, Celal Kara ve Enes Kanter fotoğrafından haberi yokmuş

FETÖ'nün firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen basketbolcu Enes Kanter'in terasında birlikte fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi diş hekimi Ali İlker Baştan ile doktor eşi Esma Kuriş Baştan'ın "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali İlker Baştan, bulunduğu cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan da duruşmada hazır bulundu.

CEZAEVİNDE ANNESİYLE YAPTIĞI GÖRÜŞME MAHKEME DOSYASINDA

Mahkeme başkanı, cezaevinden mahkemeye ulaşan bir belgeyi okudu. Mahkeme başkanı söz konusu yazıda tutuklu sanığın Silivri Cezaevi'nde 1 Ağustos 2017'de annesiyle yaptığı görüşmeyi içerdiğini söyledi. Yazıda sanığın annesine, "Burada misafiriz, rüyalarımız var, çıkacakmışız. Burası Hazreti Yusuf'un medresesi gibi herkes çalışıyor, kitaplara dosyalar taşıyorlar sürekli. Birileri betona yatırım yaparken, biz beynimize yapmışız" dediği belirtildi.

'ANNEME MORAL VERMEK İÇİN SÖYLEDİM'

Yazının okunmasının ardından söz verilen sanık, söz konusu görüşmeyi annesi ve 90 yaşındaki hasta anneannesine moral vermek için yaptığını savundu. Sanık Baştan, kendisini ihbar eden kişinin müteahit olduğunu belirterek, "Birileri betona yatırım yaparken biz beynimize yapmışız" ifadesini bu kişi için kullandığını ifade etti.

'ZEKERİYA ÖZ VE ENES KANTER'İN KLİNİKTE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİĞİNDEN HABERİM YOKTU'

FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını, diş hekimi oldukları için gelen herkesi tedavi etmeye çalıştıklarını anlatan Baştan, "Ben hayatımı okumaya adamış biriyim. 18 aydır bir ihbar ve fotomontaj bir fotoğraf yüzünden burada tutuluyorum. Ben hain değilim, hainsem idam edin beni" diye konuştu.

Eski savcı Zekeriya Öz'ün çocuğunun diş tedavisini yaptığını anlatan Baştan, Zekeriya Öz'ün, Celal Kara ve Enes Kanter'le birlite kliniğe geldiğini ve burada söz konusu fotoğrafı çektiğini; ancak kendisinin bu fotoğrafın çekilmesinden haberinin olmadığını savundu.

MÜTLAA İÇİN DOSYA SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan da, "Yalnızca adalet istiyoruz. Biz çalışmaktan başka hiçbir şey yapmadık" diye konuştu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali İlker Baştan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme dosyası esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderildi. Duruşma erteledi.

15'E YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ali İlker Baştan ve Esma Kuriş Baştan hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği " suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.