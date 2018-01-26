Türkiye'den AB'ye çok sert cevap

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilci Federica Mogherini, TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı harekatını eleştirmiş ve ""Son derece endişeliyim. İnsani yardımların erişiminin garanti edileceğinden emin olmalıyız. Operasyonda DAEŞ'le mücadele yoğunlaştırılmalı" demişti. Mogherini ayrıca Türkiye tarafından başlatılan operasyonun Cenevre'de başlatılan müzakerelerin devamını ciddi olarak zayıflatacağını iddia etmişti. AB'den gelen bu açıklamaya cevap bugün AB Bakanı Ömer Çelik'ten geldi. AB'nin 'Endişeliyiz' mesajına net bir şekilde cevap veren Bakan Çelik, şöyle konuştu;

MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

"Türkiye bit NATO üyesi ve AB'ye aday bir ülke olarak bulunduğu bölgede Avrupa'nın sınırlarını temsil etmektedir. Sınırımızdaki bir tacize müsamaha göstermemiz mümkün olamaz. AB'den bir açıklama geldi. Buna yönelik eleştirimiz var. Biz Türkiye'nin güvenlik kaygılarına hak verildiğini duymak isterdik. İnsani erişim konusuna gelirsek Türkiye insani konulara en çok değer veren ülkedir. Bununla ilgili tedbir alınmıştır.

HER TÜRLÜ SALDIRIYA CEVAP VERİRİZ

DAEŞ'le mücadeleye yoğunlaşma konusunda Türkiye'ye söylenecek söz yok. Türkiye DAEŞ'le en çok savaşan ülkedir. Ayrıca terör örgütleri arasında seçim yapmaktansa bize saldıran her terörist gruba cevap veririz. Bu operasyon güvenliğimiz açısından kaçınılmaz bir operasyondur.

YPG DAEŞ'Lİ TERÖRİSTLERİ SERBEST BIRAKTI

Bir yere YPG'nin yerleştirilmesi oradan DAEŞ'in uzaklaştığı anlamına gelmiyor. Bunu Rakka'da gördük. Ayrıca YPG'nin ilk fırsatta DAEŞ'lileri serbest bıraktığını da gördük

ABD'NİN GÜVENLİ BÖLGE TEKLİFİ

Amerikalılardan duyuyorsunuz 30 kilometrelik bir güvenlik koridorundan bahsediliyor. Cumhurbaşkanımızın teklifleri daha önceden ciddiye alınsaydı o bölgede ne DEAŞ ne PKK olacaktı ne de göç sorununu yaşayacaktık. Sahadaki tablo son derece açık bir tablodur. Son 5 gündür müttefikimiz ve dostumuz olan ABD'den yapılan açıklamaları alt alta yazdığınızda anlamlı bir tablo görüyor musunuz? Bu çelişik açıklamalar herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Sözlere rağmen YPG'ye silah verilmeye devam edildi. Bir ABD'li yetkili açıklama yapıyor. Doğudaki SDG'liler (Bize göre PKK'dır) Afrin'e gelirse desteği keseriz diyorlar. Desteği kesseniz ne olacak?"