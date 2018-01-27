ABD'nin Irak işgalinde kullandığı kuleleri, Afrin'de teröristler kullanıyor

AFRİN'DEKİ BETON MEVZİLERİNİN, KULELERİNİN ŞİFRELERİ ORTAYA ÇIKTI

Afrin'deki "Zeytin Dalı Harekâtı"nda her gün yeni bir ayrıntı gün yüzüne çıkıyor. Amerika'nın Irak'ı işgalinde kullandığı "İşgal kuleleri" Afrin'in çeşitli noktalarında göze çarpıyor.





Daire şeklinde, lego gibi üst üste yapılan "işgal kuleleri", Afrin'de terör örgütü tarafından kullanılıyor. Her bir kule önceden betondan döküldüğü için vinçle ancak 2-3 saatte kurulabiliyor. Kuleler arasında da U şeklinde beton hendekler bulunuyor. Teröristler iki kule arasında motosiklet ya da mobiletle gidebiliyor.





Ağar sosyal medya hesabından şöyle yazdı:



'Daire şeklinde-lego gibi- üst-üste geçirilerek yapılmış. Bu modüler yapı, kulelerin çok kısa sürede inşa edilmelerini sağlıyor. İlk işgal zamanında Irak'ta görüldü. Şimdi Afrin'de PKK da kullanıyor. Kulelerde önceden hazırlanan mazgallar var ve bu mazgallardan tanksavarlar dahil her türlü silah ateşlenebiliyor. Kulelerin içine yine önceden hazırlanan merdivenleri vinçle tepeden koymuşlar. Toprak tabana yaklaşık 1,5-2 metrelik bir lego yerleştirip yanlardan toprakla beslemişler ve üzerine yine 1 veya 2 parça koyarak inşa etmişler. Tüm parçalar önceden imal edildiği için kulelerin vinçle kurulmaları yaklaşık 2-3 saat. Kuleler ve mevziiler arası 600-700 metrelik beton hendekler var. Hendek betonları yine U profil. Önceden imal. Bu hendeklerin içinde motosiklet yada mobiletle gidilebiliyor. Türk askeri geçen Mayıs'tan beri bu tahkimatı Obüs ve ÇNRA'larla vurmuş. Bir kısmı zarar görmüş, bir kısmı ayakta kalmış. Bir kısmı zarar görmüş, bir kısmı ayakta kalmış. Modüler olduğu için, yıpranan bölümleri değiştirme olanakları var."



Ağar, teröristlerin Kandil ve buradaki beton koruganları, hendekleri yapmayı Alman mühendislerden öğrendiği iddiasını da dile getirdi.