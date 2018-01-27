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Kandil baronunun peşinde

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018
Bordo Bereliler Kandil baronunun peşinde
Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütü 'nın 'Kandil Baronları' da Afrin'de kapana kısıldı. Üst düzey yöneticiler harekât öncesi kaçarken, bölgede PKK/PYD-'nin Afrin Saha Sorumlusu kod adlı terörist bırakıldı. ve , Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından itibaren kapsamlı koordinasyonu sürdürüyor. Güvenlik kaynakları, Afrin'de çemberin daralmasıyla Derviş Afrinli'nin de etkisiz hale getirilebileceğine dikkat çekiyor. Örgüt, bir buçuk yıldır hız verdiği Afrin'deki silahlanma ve örgütlenmeyi de Kandil'in talimatlarına göre yaptı. Afrin saha sorumlusu Derviş Afrinli, talimatları doğrudan örgütün Suriye Genel Sorumlusu olan ve olarak bilinen Nurettin Halef El Muhammed'den alıyor. Derviş Afrinli ile birlikte Afrin Saha yapılanmasında 2 YPG, 1 YPJ, 1 Tev- Dem ve bir de parti tecrübesi olan örgüt yöneticileri bulunuyor.

TALİMATLAR KANDİL'DEN
Örgütün Afrin saha yapılanması siyasi olarak Tev-Dem adıyla gerçekleşirken, askeri yapılanmasında da YPG/YPJ komitesi yer alıyor. Sofi Nurettin de, terörist başı ile Yürütme Konseyi Üyesi 'tan talimat alıyor.
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