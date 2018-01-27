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Son Dakika Haberi: ’den geri adım! /’ye silah vermeyeceğiz!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ulusal Güvenlik Danışmanı ile dün gece telefonda görüştü. Görüşmede /'ye silah verilmeyeceği hususu teyit edildi, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı.

Giriş Tarihi: 27.1.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 13:01
Son Dakika Haberi: ABD’den geri adım! PYD/YPG’ye silah vermeyeceğiz!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dün gece Ulusal Güvenlik Danışmanı ile telefonda görüştü.

ZEYTİN DALI HAREKATI VE SURİYE'DEKİ SİYASİ GEÇİŞ SÜRECİ ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde kendi güvenliğini sağlamak ve Afrin halkına yardım etmek için başlattığı ve kararlılıkla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, /, , ve diğer terör örgütlerine karşı verilen mücadele ile 'deki siyasi geçiş süreci ele alındı.

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PYD/YPG'YE SİLAH VERİLMEYECEĞİ TEYİT EDİLDİ

PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edildiği görüşmede, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulandı.

Yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon içinde olunması konusunda mutabık kalınan görüşmede, iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

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Son Dakika Haberi: ABD’den geri adım! PYD/YPG’ye silah vermeyeceğiz!
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