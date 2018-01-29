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Çekiç güç günlerini unutursanız...

bugünkü yazısında 1991 yılında ABD’nin başlattığı Çekiç Güç operasyonunu hatırlattı. Bugün bölgede ’ye destek adı aldında örgütüne silahlı yardımında bulunan ABD’nin aradan geçen 17 yıla rağmen siyasetinde hiçbir değişiklik olmadığına vurgu yapan Haşmet Babaoğlu güvenli bölge oyununa dikkat çekiyor: “Bu teklif yeni bir Çekiç Güç projesine kılıf olabilir.”

Giriş Tarihi: 29.1.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 10:51
Çekiç güç günlerini unutursanız...

HAŞMET BABAOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bunları niye anlatıyorum?
Hatırlayalım diye...
Hatırlayalım da, bazılarının basit bir sınır dışı harekât gibi gördükleri Afrin Operasyonu'nun ne kadar derin bir yaraya neşter attığını anlayalım diye...
Çünkü ABD nasıl Birinci Körfez Savaşı sonrası Çekiç Güç'le Kuzey Irak'ta ne yaptıysa Suriye İç Savaşı sonrasında bulduğu fırsatı da benzer biçimde değerlendirmeye kalkışmıştı.
Yani Afrin operasyonu yakın geçmişin bütün pozisyonlarını değiştiren tarihi bir müdahaledir.



Tam burada, hassas bir noktaya parmak basıp yazımı kapatayım...
Malum, ABD yönetiminin bir bölümü uzun vadeli planlarının yenilgiye doğru sürüklendiğini fark edip hemen "ortak şemsiye altında güvenli bölge" teklifini getirdi.
Uyanık olmak gerek...
Bu teklif yeni bir Çekiç Güç projesine kılıf olabilir.

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Çekiç güç günlerini unutursanız...
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