Çekiç güç günlerini unutursanız...

HAŞMET BABAOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bunları niye anlatıyorum?

Hatırlayalım diye...

Hatırlayalım da, bazılarının basit bir sınır dışı harekât gibi gördükleri Afrin Operasyonu'nun ne kadar derin bir yaraya neşter attığını anlayalım diye...

Çünkü ABD nasıl Birinci Körfez Savaşı sonrası Çekiç Güç'le Kuzey Irak'ta ne yaptıysa Suriye İç Savaşı sonrasında bulduğu fırsatı da benzer biçimde değerlendirmeye kalkışmıştı.

Yani Afrin operasyonu yakın geçmişin bütün pozisyonlarını değiştiren tarihi bir müdahaledir.







Tam burada, hassas bir noktaya parmak basıp yazımı kapatayım...

Malum, ABD yönetiminin bir bölümü uzun vadeli planlarının yenilgiye doğru sürüklendiğini fark edip hemen "ortak şemsiye altında güvenli bölge" teklifini getirdi.

Uyanık olmak gerek...

Bu teklif yeni bir Çekiç Güç projesine kılıf olabilir.

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