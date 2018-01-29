Hem devlet hem de toplum olarak unutkanız.

Olabilir!

Ama bu kadar da çabuk unutulmaz ki!

Başımıza dert açan şey hep bu özelliğimiz oldu.

Yaşı yetenler şimdi hafızalarını zorlayıp 1991 Temmuz'unda ABD'nin başlattığı "Çekiç Güç Operasyonu"nu hatırlayabilirler mi?

Hani Birinci Körfez Savaşı'ndan hemen sonra "Saddam Hüseyin'in saldırılarına karşı Kuzey Irak'ta yaşayan halkları korumak" için İncirlik ve Pirinçlik'te konuşlandırılan 77 hava aracı ve 1862 kişilik personelden oluşan birlikten söz ediyorum.

Birkaç yıl içinde bölgenin sosyolojisini tabandan değiştiren; kuzeyde Kürt devleti yapılanmasını fiilen güvence altına alan ve bir yandan da Kandil'e teçhizat taşıyan oluşumdan...

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