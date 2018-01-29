Hem devlet hem de toplum olarak unutkanız.***
Olabilir!
Ama bu kadar da çabuk unutulmaz ki!
Başımıza dert açan şey hep bu özelliğimiz oldu.
Yaşı yetenler şimdi hafızalarını zorlayıp 1991 Temmuz'unda ABD'nin başlattığı "Çekiç Güç Operasyonu"nu hatırlayabilirler mi?
Hani Birinci Körfez Savaşı'ndan hemen sonra "Saddam Hüseyin'in saldırılarına karşı Kuzey Irak'ta yaşayan halkları korumak" için İncirlik ve Pirinçlik'te konuşlandırılan 77 hava aracı ve 1862 kişilik personelden oluşan birlikten söz ediyorum.
Birkaç yıl içinde bölgenin sosyolojisini tabandan değiştiren; kuzeyde Kürt devleti yapılanmasını fiilen güvence altına alan ve bir yandan da Kandil'e teçhizat taşıyan oluşumdan...
90'lı yıllar boyunca altı ayda bir meclisimize "Çekiç Güç
"ün görev süresini uzatma kararları geldi. ABD istedi, her seferinde "Okey!" dedik.
O sırada başta Eşref Bitlis Paşa olmak üzere "Çekiç Güç varken PKK'yla mücadele başarıya ulaşamaz
" diyen komutanlarımız şüpheli ölümler ve açık suikastlarla "susturuldu
"lar.
Uyanabilirdik. Ama öyle bir siyasi kargaşa vardı, ortalık öyle toza dumana katılmıştı ki
, gözlerimizi ve
kulaklarımızı kapatmayı tercih
ettik.
Benim de içinde yer aldığım dönemin ana akım medyası ise "yaşam tarzı
"na kafayı takmıştı.
Amerikalılar kaymakam tokatlamış;
Cizre'de, Silopi
'de askerlerimiz yabancı bir ülkenin ordusu gibi dolaşır hale gelmişler; umursayan yok denecek kadar azdı.***
Bunları niye anlatıyorum?
Hatırlayalım diye... Hatırlayalım da, bazılarının basit bir sınır dışı harekât gibi gördükleri Afrin Operasyonu'nun ne kadar derin bir yaraya neşter attığını anlayalım diye
...
Çünkü ABD nasıl Birinci Körfez Savaşı sonrası Çekiç Güç'le Kuzey Irak'ta ne yaptıysa Suriye İç Savaşı sonrasında bulduğu fırsatı da benzer biçimde değerlendirmeye kalkışmıştı.
Yani Afrin operasyonu
yakın geçmişin bütün pozisyonlarını
değiştiren tarihi bir müdahale
dir.
Tam burada, hassas bir noktaya parmak basıp yazımı kapatayım...
Malum, ABD yönetiminin bir bölümü uzun vadeli planlarının yenilgiye doğru sürüklendiğini fark edip hemen "ortak şemsiye altında güvenli bölge
" teklifini getirdi.
Uyanık olmak gerek...
Bu teklif yeni bir Çekiç Güç projesine
kılıf olabilir.