Hâkim soruyor: Atış yaptığı zaman kulaklardan kan getirecek şiddette ses çıkaran tank bir Toma'ya ateş ederken neredeydin, ne yapıyordun?

Sanık cevap veriyor: Tankın yanındaki ZPT'de (Zırhlı Personel Taşıyıcı) uyuyordum...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası böyle geçiyor.

Şehit ve gazi yakınlarının tabiriyle sanıklar inkâr ve takiyelerini sürdürüyor. Hiçbir şey görmemiş, duymamışlar.

O gece çekilen görüntülerde yaptıkları apaçık ortaya dökülmüş olanlar ise her şeyi "unuttukları"nı söylüyorlar.

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Tamam! Gündem çok yoğun, olaylar çok hızlı gelişiyor ve medya hangi birine yetişeceğini şaşırıyor.Yine de bu davanın medyada hak ettiği yeri bulduğundan emin değilim.Onu da geçtim,anlayamıyorum.Geçen gün Cevat Olçok, davanın 17 Ocak duruşmasındaki tabloyu Twitter'a şöyle yansıtmıştı: "."Olmaz böyle şey!Peki ne oluyor?Böyle bir tablo sanıkların küstahlığına ve özgüven kazanmalarına yol açıyor.Güncel gelişmeler ne olursa olsun...FETÖ ile mücadeleyi gevşetmemize ve 15 Temmuz davalarının sessizlik içinde geçiştirilmesine mazeret sayılamazlar.Yok, olup bitenleri yavaş yavaş unutmaya başladıysak...O zaman büyük hatadayız!İsterim ki bu yazı bir "" olsun!