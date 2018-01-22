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HAŞMET BABAOĞLU
22 Ocak 2018, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Bu mu stratejik ortaklık? Yok öyle şey!

Hiç evirip çevirmeden söylemek gerekiyor ki...
Suriye'de / demek çok uzun süredir aynı zamanda ABD demektir; bu örgütün elinde tuttuğu topraklar ABD'nin bölgedeki tek hâkimiyet alanıdır.
Yani ABD ile ilişkilerimizde tarihi bir dönemeçteyiz.
Neden mi? Anlatayım...
Aylardır kırmızı çizgimizi dosta düşmana iletiyor, Kuzey Suriye'deki "terör koridoru"na asla izin vermeyeceğimizi söylüyorduk.
Afrin operasyonunu böyle başlattık.
Sonra "bizi yanılttınız, uyarmadınız" demesinler diye...
Kıvırmasınlar diye...
Deyim yerindeyse, davul çaldık.
Dinlemeye yanaşmadılar.
Şimdi sonucunu görüyorlar.
Mesele dostluk, düşmanlık meselesi değildir.
Ama işbirliğimizi sürdüreceksek her şeyin yeni baştan düşünülüp düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu açıktır.
Hele şu "stratejik ortaklık" terimi var ki, tam gözbağcılık!
Yıllarca bu "hile"yi yuttuk.
Yetti!
Sen stratejiyi müttefiklerini hiç umursamadan oluşturacaksın...
Sen 1991'den beri Washington'da 21. yüzyılda 'nun şekillenmesine ilişkin onlarca harita üretecek ama 'ye hiç sormayacaksın...
Daha 15 Temmuz'un bile hesabını vermemişken, üstüne bir de PYD/YPG'yi düzenli ordu hale getireceksin...
Ve her şey böyle sürsün isteyeceksin!
Yok öyle şey!
Olmayacak!
İstiklali ve istikbali için harekete geçen Türkiye artık bu dönemi kapatıyor.
Bundan sonrasını onlar düşünsün.
Allah ordumuzu muzaffer kılsın, diplomasi irademize güç versin...

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