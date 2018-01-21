Sadece bende mi kopuyor tufan? (ALİ AYÇİL/Ceviz Sandıkları ve Para Kasaları) ***
İnsanlarda ruh kalmayınca, tabiatta da kalmadı. Neden göllerin kuruduğunu, buzulların eridiğini, ormanların yok olduğunu anlayın.
Artık sularda su perileri, bulutlarda tombul yanaklı küçük melekler, pencerelerin ipek perdelerini ve gelin tüllerini havalandıran hayaletler yok. (HELENE GRIMAUD
/Özel Dersler
)***
İnsan kendisinin eksik bir parçasını bulma umuduyla
aşık olur. O yüzden
de, aşık olduğu insanı düşünürken az ya da
çok hüzünlenir. (HARUKI MURAKAMI
/
Sahilde Kafka) ***
"Dinlemek,
" demişti Konya
'dan bir inşaat mühendisi, "kulakla değil, kalple yapılan bir eylemdir." (BARIŞ BIÇAKÇI
/ Veciz Sözler)***
Tanrı, birini cezalandıracaksa, önce aklını karıştırırmış
derler.
(DOSTOYEVSKİ
/Budala)***
Gerçek, tabiatı gereği, değişen bir şey.
Bir defasında Naruz bana çölü bu yüzden sevdiğini
söylemişti; çünkü orada insanın
ayak izlerini rüzgar mum gibi üfleyerek
siler. Doğru başka şey. Doğruyu nasıl yakalayacağız?
(LAWRENCE DURRELL
/ Balthazar-İskenderiye Dörtlüsü:2)***
Her insan kendi yolunu izler. Neden kiraz vermiyor diye incir ağacını azarlar mısın hiç? (N.KAZANCAKIS
/ Zorba)***
Asla iktidar sahibi olamayacak, o yüzden de tarihçi
olmuş bir iktidar tutkunu.
(ELIAS CANETTI
/Saatin Gizli Yüreği)***
İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, birini sevmeden soluk alamıyor. (EMILE AJAR
/ Yalan-Roman)***
Yalnızca mefhumun kalmış ey insan.
Bir insansız dünya, giderek burası. Neden fark edilmek için uğraşasın ki? Toprağa karışamadan kemik olmuş cansız bedenlerin kefareti mi olacaksın?
Sabahları ezandan hemen önce sessizce uyandırılışından kimseye bahsetme (...) Sen kendi açılışındasın. (LEYLA İPEKÇİ
/ Başkası Olduğun Yer)