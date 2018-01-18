Şimdi anladık mı?

Türkiye hendek terörünü hiç vakit geçirmeden bastırarak uzun vadeli ve çok karanlık bir planı yırtıp attı.

Şimdi anladık mı?

Millet, 15 Temmuz'da sadece alçak bir darbe girişimini bastırmakla kalmadı; uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin içine sıkıştığı cendereyi de kırdı.

Şimdi anladık mı?

Türkiye'nin gizli ve açık düşmanları neden iki yıldır karalar bağlıyor?

Bugün Afrin ve Mümbiç operasyonlarını başımız dik biçimde konuşup devreye sokuyorsak...

YPG/ABD yapılaşmasına hem sahada hem de uluslararası platformlarda en sert biçimde "ayar verecek" gücü kendimizde buluyorsak... Bunun sebebi hendek terörü ve 15 Temmuz virajlarını sağ salim geçebilmemizdir.

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Sınırımızın hemen güneyinde yaşananlardeğil...Hatırlayın...Geçen aralıkta ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı bölgede bir "" kuracaklarını açıklamıştı. 14 Ocak'ta DEAŞ Karşıtı Koalisyon'dan bu terörist ordusuna "" adı verildiğini öğrendik.Afrin'e giriyoruz, dedik.Bu kez Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Koalisyon'dan "" tepkileri geldi.O kadar mı? Önce Rusya'nın Humeymim üssündeki uçakların vurulduğu haberlerini duyduk. Ardından üsse (kimliği belirsiz) çok sayıda insansız hava aracı saldırısı düzenlendi ve bazı kaynaklar üzerinden bu saldırıylaoperasyonlar yapıldı.O arada not düşmek gerekir ki, İran da dalgalandırıldı.Peki sonuçta ne oldu?Nasıl?Hendek terörünü bastırdıktan sonra ilerlediğimiz yolun bize verdiği güven sayesinde...Nasıl? 15 Temmuz'da Türkiye düşmanları ellerinde tuttukları en büyük kozu kaybettiler de ondan...Tezgâhları, planları, kötülükleri hemen biter mi? Hayır! Bu konuda hayal kurmayalım.Fakat içerdeki hepsi birbirindenharicinde şunu bilip anlamayan kalmadı:Dolayısıyla bölgedeki her gelişme öyle ya da böyle Türkiye'nin onayına mecbur.