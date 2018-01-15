Başlığı okuyunca "Yok artık!" dediniz, biliyorum.

Anlatayım...

Malum, geçen gün bazı göçmenlerin "pislik ülkeler"den geldiğini söyleyip, "keşke Norveç'ten göçmen alsaydık" diye hayıflandı ABD Başkanı.

(Aslında bu ülkeler için "shithole" dedi; anlamını ben yazmayayım, meraklısı sözlükten baksın!)

Feci mi? Çok feci.

Kabalıktan çok öte.

Ama işte tam orada durun!

Önceki ABD başkanları bu ülkeler için zarif ifadeler kullanırken Trump'tan farklı mı düşünüyordu?

Washington seçkinleri ve sermaye oligarşisi sanki bunda hiç payları yokmuş gibi bütün Afrika'ya "insanlık çöplüğü" olarak bakmıyor mu?

Trump'ın yaptığı, cilayı sökmek.

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