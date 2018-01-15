Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Haşmet Babaoğlu > Belki de Trump’a teşekkür etmek gerek!
HAŞMET BABAOĞLU
15 Ocak 2018, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Belki de Trump’a teşekkür etmek gerek!

Başlığı okuyunca "Yok artık!" dediniz, biliyorum.
Anlatayım...
Malum, geçen gün bazı göçmenlerin "pislik ülkeler"den geldiğini söyleyip, "keşke Norveç'ten göçmen alsaydık" diye hayıflandı Başkanı.
(Aslında bu ülkeler için "shithole" dedi; anlamını ben yazmayayım, meraklısı sözlükten baksın!)
Feci mi? Çok feci.
Kabalıktan çok öte.
Ama işte tam orada durun!
Önceki ABD başkanları bu ülkeler için zarif ifadeler kullanırken 'tan farklı mı düşünüyordu?
Washington seçkinleri ve sermaye oligarşisi sanki bunda hiç payları yokmuş gibi bütün Afrika'ya "insanlık çöplüğü" olarak bakmıyor mu?
Trump'ın yaptığı, cilayı sökmek.

***
Geçti o günler...
"Irak'a hürriyet götürüyoruz" diyerek bir milyon insanı katledip milyonlarcasını yerinden yurdundan, işinden aşından edenleri; Suriye'de uzun süreli bir iç savaşı planlayıp uygulamaya koyan ama bunu "Arap Baharı" kılıfının içine saklayanları Trump gibilerinden daha "insan" ve daha adil bulacağımız saflık çağımız kapandı.
Birkaç gündür Anglosakson medyasında haberler çıkıyor:
Haitililer, Libyalılar, Nijeryalılar Trump'ın bu sözlerinden çok incinmişler.
Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde ve 'ta bu ülkelerden gelen göçmenler protesto gösterileri düzenliyor ve Trump'ın fotoğraflarını yakıyorlarmış...
ABD'ye ve neokolonyalist politikalarına laf yok ama Trump'a öfke var.
Küreselcilere bakın siz!..
Akılları sıra bir "günah keçisi" üretip elindeki kanı temizlemenin yolunu buldular.
***
Çirkinliği görmezden gelinemeyecek dev bir poster Trump...
Yıllarca dünyanın gözünden kaçırtılan çok şeyi o postere bakarken fark ediyoruz.
Parası olmayanların ameliyat olamadığı bir sağlık sistemi faciasını...
İki lafı bir araya getiremeyen ve doğru düzgün yazamayan milyonlarca yetişkin üreten eğitim sistemini...
Ortalama gelir kriterlerinin yerlerde süründüğü bir ülkeyi...
"Amerikan refahı" denen şeyin sadece yüzde üçlük bir kesim için geçerli olduğu bir ekonomiyi görüyoruz.
Demokrasi ve seçim mi dediniz?
Palavra! Hepsi parayı bastırandan yana...
Anlayacağınız, liberal yaldızların yerinde yeller esiyor.
Az şey değil!
Bütün bunlar şimdi kafamıza iyice dank ettiği için Trump'a teşekkür edebiliriz, diyeceğim ama...
Gönül elvermez, mide kaldırmaz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
YAZARA MAİL GÖNDER
BİZE ULAŞIN