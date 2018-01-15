Başlığı okuyunca "Yok artık!" dediniz, biliyorum.***
Anlatayım...
Malum, geçen gün bazı göçmenlerin "pislik ülkeler"den geldiğini söyleyip, "keşke Norveç'ten göçmen alsaydık" diye hayıflandı ABD Başkanı.
(Aslında bu ülkeler için "shithole" dedi; anlamını ben yazmayayım, meraklısı sözlükten baksın!)
Feci mi? Çok feci.
Kabalıktan çok öte.
Ama işte tam orada durun!
Önceki ABD başkanları bu ülkeler için zarif ifadeler kullanırken Trump'tan farklı mı düşünüyordu?
Washington seçkinleri ve sermaye oligarşisi sanki bunda hiç payları yokmuş gibi bütün Afrika'ya "insanlık çöplüğü" olarak bakmıyor mu?
Trump'ın yaptığı, cilayı sökmek.
Geçti o günler...
"Irak'a hürriyet götürüyoruz
" diyerek bir milyon insanı katledip milyonlarcasını yerinden yurdundan, işinden aşından edenleri; Suriye'de uzun süreli bir iç savaşı planlayıp uygulamaya koyan ama bunu "Arap Baharı
" kılıfının içine saklayanları Trump gibilerinden daha "insan" ve daha adil
bulacağımız saflık çağımız
kapandı.
Birkaç gündür Anglosakson medyasında haberler çıkıyor:
Haitililer, Libyalılar, Nijeryalılar Trump'ın bu sözlerinden çok incinmişler.
Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde ve New York
'ta bu ülkelerden gelen göçmenler protesto gösterileri düzenliyor ve Trump'ın fotoğraflarını yakıyorlarmış...
ABD'ye ve neokolonyalist politikalarına laf yok ama Trump'a öfke var.
Küreselcilere bakın siz
!..
Akılları sıra bir "günah keçisi
" üretip elindeki kanı temizlemenin yolunu buldular.
***
Çirkinliği görmezden gelinemeyecek dev bir poster Trump
...
Yıllarca dünyanın gözünden kaçırtılan çok şeyi o postere bakarken fark ediyoruz.
Parası olmayanların ameliyat olamadığı bir sağlık sistemi faciasını...
İki lafı bir araya getiremeyen ve doğru düzgün yazamayan milyonlarca yetişkin üreten eğitim sistemini...
Ortalama gelir kriterlerinin yerlerde süründüğü bir ülkeyi...
"Amerikan refahı
" denen şeyin sadece yüzde üçlük bir kesim
için geçerli olduğu bir ekonomiyi görüyoruz.
Demokrasi ve seçim mi dediniz?
Palavra! Hepsi parayı bastırandan yana...
Anlayacağınız, liberal yaldızların yerinde yeller esiyor
.
Az şey değil!
Bütün bunlar şimdi kafamıza iyice dank ettiği için
Trump'a teşekkür edebiliriz,
diyeceğim ama...
Gönül elvermez, mide kaldırmaz.