"Amerikalıların herkese, her şeyi yutturabildikleri bir gerçektir. Özellikle de enteller ve gazeteciler onların daimi kurbanıdır. Sen, ceplerinde para yoksa hastanelere bile kabul edilmeyen insanlarla Amerikan hayat tarzı denen şeyin bir adalet modeli olduğuna inanıyor musun? Baltimore'daki ayaklanmalara bak, bu dünyanın başka yerinde yaşansa flaş haber olur ama fakirler tepişiyorlar ya, kimsenin umurunda değil."***
Bu sözler sinemanın büyük aktörlerinden Gerard Depardieu'ya ait.
İki gündür elimde onun "Masum" adlı kitabıyla dolanıyorum.
Politikadan gündelik hayata, çalakalem yazmış.
Aklının zorlandığı yerlerde "zaten cahil bir adamım, güzel yanım bu" diyecek ölçüde sahici ve matrak bir adam. Yazdıklarını okumak eğlenceli olduğu kadar düşündürücü de...
Tabii gençler "Gerard Depardieu da kimmiş
?"
diye soracaklar. Haklılar.
Artık seyirci çeken filmlerin yüzde 95'inin Hollywood yapımı olduğu bir dünyada bu eşi benzeri olmayan Fransız
'ı nereden bilsinler?
Oysa bakıyorum, benim hayatım onun sinema kariyerini hayranlıkla izleyerek geçmiş. Tank gibi bir gövde ve o gövdeden çıkan yumuşacık duygular
. Depardieu bu işte!
"Masum"u okurken şu cümlelerle sık sık karşılaşıyorsunuz: "Benim için kadın, ruhtur. Bize yumuşaklık kazandıran, köşelerimizi yuvarlatan ve hayat veren kadınlardır. Onları dinlemeseydim, ne kadar az güzel söz olurdu hayatımda!
"
***
2013'ten sonra vergi sorunlarını bahane edip terk ettiği ülkesi Fransa
'yı da fena topa koyuyor Depardieu.
"Cumhuriyeti köktencilerin en beterlerinin, Robespierre'lerin, Saint-Just'lerin kurduğunu
asla unutmamak gerekir. Onlar köktendinciler değil, bizim büyük adamlarımız... Güya Cumhuriyet'in selameti adına odunlar yığıp adam yakmaya, kafa kopartmaya girişmiş siyasetçiler. Böylesi kanlı bir vaftizden sonra olup bitenlere şaşmamalı... Çinhindi, Cezayir, Sahra?.. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkar çıkmaz, kendimizi Nazilerin bize çektirdikleri kadar mide bulandırıcı işler içinde bulmadık mı?"
Kitaptan daha fazla alıntı yapmama yerim yetmeyecek maalesef.
Meraklısına "Masum
"un İyikitap'tan çıkan Türkçesini öneririm.
Gençler de hiç değilse 2016 yapımı Marseille
dizisini izlesin, derim. Depardieu bu dizide Marsilya Belediye Başkanı'nı öyle canlandırıyor ki, aman aman!