"Amerikalıların herkese, her şeyi yutturabildikleri bir gerçektir. Özellikle de enteller ve gazeteciler onların daimi kurbanıdır. Sen, ceplerinde para yoksa hastanelere bile kabul edilmeyen insanlarla Amerikan hayat tarzı denen şeyin bir adalet modeli olduğuna inanıyor musun? Baltimore'daki ayaklanmalara bak, bu dünyanın başka yerinde yaşansa flaş haber olur ama fakirler tepişiyorlar ya, kimsenin umurunda değil."

Bu sözler sinemanın büyük aktörlerinden Gerard Depardieu'ya ait.

İki gündür elimde onun "Masum" adlı kitabıyla dolanıyorum.

Politikadan gündelik hayata, çalakalem yazmış.

Aklının zorlandığı yerlerde "zaten cahil bir adamım, güzel yanım bu" diyecek ölçüde sahici ve matrak bir adam. Yazdıklarını okumak eğlenceli olduğu kadar düşündürücü de...

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